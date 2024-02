San Valentino, la festa degli innamorati è sempre più cara

Dietro alla festa più romantica dell’anno si cela un vero e proprio business. Dai fiori ai cioccolatini il carovita si fa sentire sempre di più. Il 37% degli italiani è pronto a fare un regalo per la ricorrenza dedicata all’amore. Quanto spenderanno gli innamorati? Lo racconta un sondaggio su oltre mille consumatori condotto da IPSOS per Confesercenti. Ecco tutti i numeri di San Valentino.

I regali più gettonati

San Valentino è un’occasione per le aziende italiane che creano diverse campagne marketing dedicate. Nonostante l'impatto dell'aumento dei prezzi l’amore viene messo al primo posto anche in un periodo in cui il carovita si fa sentire. I cioccolatini, ancora una volta, si confermano come il dono romantico più gettonato, scelti dal 37% di coloro che intendono fare un regalo per questa festa. Seguono prodotti di profumeria, accessori di gioielleria e fiori. È interessante notare che, grazie alla spinta dei saldi invernali, i prodotti e gli accessori moda guadagnano la quinta posizione, conquistando due innamorati su dieci. Giancarlo Banchieri, Vicepresidente di Confesercenti e Presidente di Fiepet, l'associazione di categoria dei pubblici esercizi aderenti alla confederazione ha commentato questi dati: "San Valentino resiste, nonostante ci sia una importante fascia di popolazione che fatica a venir fuori da un lungo periodo d'inflazione e caro-vita".

Viaggi e cena al ristorante

Le scelte del regalo riguardano anche le esperienze come vacanze e pacchetti di attività di coppia, insieme a prodotti o servizi di cosmetica e benessere. C’è poi la cena al ristorante che si conferma il modo preferito per festeggiare questa giornata romantica con circa il 60% degli innamorati che sceglieranno questa opzione. Il budget medio per il pasto fuori è di 85 euro a persona, registrando un incremento di 14 euro rispetto all'anno precedente, anche se una parte significativa di questo aumento è attribuibile all'inflazione. Tuttavia, l'aumento dei prezzi incide sulle scelte degli innamorati, riflettendosi anche nella modalità di celebrare questa festa. Infatti una cena romantica su cinque sarà preparata a casa per contenere i costi. Stando alle stime Fipe, la Federazione italiana dei pubblici esercizi, saranno più di 5 milioni gli italiani che trascorreranno la serata del 14 febbraio in un ristorante con un esborso di 270 milioni di euro. La ricorrenza riguarderà prevalentemente i giovani con uno scarto del 66% di soggetti dai 34 anni in giù mentre sono il 57% i più adulti. Gli ultimi citati investono solitamente un budget medio di 100 euro a persona. Una somma che oltrepassa quella dei più giovani del 40%.