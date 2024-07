Scontrino dell'energia, cambia tutto: consumo, fissa e potenza. Come sarà la nuova bolletta

Ascolta ora 00:00 00:00

Dal 2025 si potrà consultare lo scontrino dell’energia. Con la misura in questione, inclusa nella riforma delle bollette, i consumatori saranno più informati e avranno la possibilità di controllare al meglio le proprie uscite in ambito energetico. In sostanza il costo totale dell’energia verrà calcolato in base ai volumi consumati secondo la struttura quantità per prezzo. La nuova bolletta entrerà in vigore dal 1° luglio 2025. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Lo scontrino dell’energia

Lo scontrino dell’energia chiarirà ai consumatori tutte le uscite. Lo strumento sarà suddiviso in "quota consumi" e "quota fissa", alle quali verrà sommata la "quota potenza" per l'energia elettrica. La quota fissa in una bolletta dell'energia elettrica si riferisce a tutti quei costi che non dipendono dai consumi, ma che sono stabiliti annualmente ed espressi in €/anno. Dall’altra parte, invece, la quota consumi varierà in base agli utilizzi del consumatore. Infine la quota potenza, ovvero l'importo da pagare in proporzione alla potenza impegnata, anche in assenza di consumo di energia. Questa cifra viene pagata in euro/KW/mese. Il prezzo annuo viene applicato in bolletta in quote mensili o giornaliere.

Le altre voci di spesa

Lo scontrino sarà ulteriormente dettagliato per voci di spesa, suddividendo chiaramente tra le diverse categorie di costi, come la vendita di beni e servizi e la sezione dedicata a "rete e oneri". In questa sezione, ogni componente di spesa sarà elencata in modo separato e dettagliato, inclusi l'IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) e le accise, per offrire una maggiore trasparenza. Inoltre, saranno riportati eventuali bonus applicati, altre partite quali interessi di mora, costi per prodotti e/o servizi aggiuntivi, e il canone Rai. Questa struttura del documento permetterà ai clienti di avere una visione chiara e completa di tutte le voci di spesa, facilitando la comprensione dei costi sostenuti e degli eventuali benefici ricevuti.

La struttura della fattura

La struttura della fattura comprenderà un frontespizio con le informazioni generali, come l'importo totale da pagare, il tipo di contratto sottoscritto e altre informazioni rilevanti. Sarà aggiunto anche un box dedicato alle offerte, che ricorderà le condizioni contrattuali sottoscritte, evidenziando eventuali sconti o promozioni attive.

Queste modifiche hanno ricevuto un riscontro positivo da parte delle associazioni dei consumatori, che si dichiarano soddisfatte per la maggiore chiarezza e trasparenza offerta ai clienti. Lamira a semplificare la comprensione delle spese sostenute, rendendo più facile per i consumatori verificare e gestire i propri costi.