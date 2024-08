Scuola: come funziona il bonus libri per il nuovo anno scolastico

Ascolta ora 00:00 00:00

Con l’approssimarsi dell’avvio del nuovo anno scolastico, l’acquisto dei libri di testo diventa un argomento ricorrente per i genitori che sanno di dover riservare a questa voce, una parte del bilancio familiare. Per supportare le famiglie con Isee basso che hanno i figli studenti, nell’acquisto dei libri scolastici, è attivo il bonus scuola 2024/2025, o bonus libri, volto a favorire il diritto allo studio attraverso buoni per l’acquisto dei libri di testo e materiale didattico.

Per accedere al bonus ci sono requisiti da rispettare stabilito singolarmente dalle singole regioni che hanno deciso di confermare, per l’anno scolastico, questa misura.

Entriamo più nel dettaglio.

Chi può richiedere il bonus e come funziona

Come anticipato ogni Regione decide se confermare la misura e, eventualmente, adotta una propria modalità di erogazione e specifici requisiti; al momento tra le regioni che hanno confermato l’agevolazione anche per il prossimo anno ci sono Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto.

In linea generale, comunque, il bonus può essere richiesto dalle famiglie con figli studenti che sono iscritti a scuole:

secondarie di primo o secondo grado;

paritarie;

formative accreditate dalla Regione.

Sarà necessario, inoltre, rispettare specifici limiti Isee che non sono unici a livello nazionale, ma sono stabiliti dalla propria Regione o dal Comune in cui si risiede. Ad esempio, tra le regioni che hanno confermato il bonus per l’anno scolastico 2024/2025, la Puglia ha previsto un limite dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente pari o inferiore a 10.632,94 euro, elevato a 14mila per le famiglie numerose con tre o più figli.

Per il Lazio, invece, il limite è stabilito a 15.493,71 euro.

Come richiederlo e a quanto ammonta

Come per i requisiti, anche per le modalità di richiesta non esiste una procedura unica per ottenere il bonus, ma si dovrà consultare il bando della propria Regione o Comune di residenza, verificando oltre ai requisiti Isee anche gli ulteriori documenti da inoltrare e soprattutto la scadenza entro cui attivare la procedura.

Ad esempio, il Veneto ha previsto che le richieste di contributo possano essere presentate tra il 16 settembre e il 18 ottobre 2024, accedendo alla pagina dedicata.

Per la regione Campania, invece, le domande possono essere presentate tra il 4 agosto e il 18 settembre 2024.

Anche l’ammontare del bonus varia.

Tra le regioni che hanno già confermato il bonus, ad esempio, la regione Lombardia, con il programma Dote Scuola con cui intende sostenere economicamente il percorso educativo di studentesse e studenti dai 3 ai 21 anni, eroga un bonus tra i 150 e i 500 euro per l’acquisto di libri di testo e altri strumenti supporti necessario alla didattica.