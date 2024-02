Semafori intelligenti per ridurre il traffico e l'inquinamento

Semafori intelligenti in città con l’AI Ecco come funzionano

Ascolta ora: "Semafori intelligenti in città con l’AI Ecco come funzionano"

Arrivano i semafori intelligenti in Italia. La società Yunex Traffic ha scelto di investire portando sistemi sofisticati con l’obiettivo di ridurre il traffico urbano e di conseguenza le emissioni CO2. L’azienda che appartiene alla galassia del gruppo Mundys ha l’obiettivo di portare nel nostro Paese le tecnologie già applicate in metropoli come Singapore, Miami e Bogotà. Ecco tutte le novità.

I sistemi intelligenti

Mundys ha acquisito Yunex Traffic nel 2022, vincendo una gara internazionale di Siemens. Yunex Traffic è ora il leader mondiale nel settore degli Intelligent Transport Systems (ITS). I suoi prodotti assieme alle piattaforme per la gestione del traffico utilizzati in oltre 600 città, in 4 continenti ovvero Europa, Americhe, Oceania e Asia. Questi sistemi mirano a affrontare il problema crescente delle emissioni di CO2 dai veicoli stradali e dell'incremento dei livelli di congestione nelle principali città.

Gli obiettivi

Yunex Traffic in Italia vuole sviluppare, installare e utilizzare sistemi per una gestione intelligente del traffico. Come anticipato, l’obiettivo è quello di ridurre congestioni ed emissioni. Inoltre l’azienda sta studiando lo sviluppo di tecnologie avanzate per la comunicazione veicolo-infrastruttura, facilitando l'introduzione progressiva di auto connesse e a guida autonoma. Anche le sfide ambientali sono al centro dell’attenzione. Infatti il progetto mira a rendere le città più vivibili e a implementare il processo di decarbonizzazione del trasporto su strada.

La gestione del traffico

Le soluzioni di Intelligent Traffic Management consentono alle città di ottimizzare la capacità della rete di trasporto, regolare dinamicamente il traffico rispetto ai livelli di inquinamento e attenuare gli impatti degli eventi programmati. Si tratta di soluzioni che prendono in considerazione i diversi mezzi di trasporto gestendo il flusso del traffico, specialmente dove vi sono delle intersezioni. I sistemi in questione cercano di privilegiare il trasporto pubblico o quello sostenibile, un esempio sono le biciclette.

I progetti

In merito al futuro l’azienda ha già firmato un accordo con Municipia del gruppo Engineering. L’obiettivo è quello di implementare e velocizzare la trasformazione digitale nell’ambito della mobilità urbana. Si studieranno metodi per fare previsioni di impatto sul traffico, programmare gli interventi di manutenzione sulle strade. Inoltre l’obiettivo è quello di definire un lasso di tempo specifico per l’accesso e il transito in zone a traffico limitato e offrire servizi di informazione in merito ai parcheggi per quanto riguarda i processi di carico-scarico merci.