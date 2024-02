Smart City, la sfida saranno le emissioni

Città e mobilità sono due concetti complementari. Non si tratta semplicemente di innovazione tecnologica, ma di progresso scientifico al servizio del benessere pubblico. Secondo le previsioni della Banca Mondiale, nel 2050 la popolazione residente nelle aree urbane attualmente di 4 miliardi e mezzo raddoppierà. L'incontenibile crescita demografica segue di pari passo lo sviluppo delle realtà metropolitane, causando la sovrappopolazione. E per tenere sotto controllo questi processi, gli enti locali stanno adottando delle soluzioni coinvolgendo stakeholder e aziende esperte nel settore.

Quella del traffico è una sfida che le città e le regioni italiane conoscono abbastanza bene, non solo perché le riguarda direttamente, ma perché sono al centro di una transizione. Gli strumenti del futuro si chiamano Intelligent Transport Systems (Its), attraverso i quali è possibile prevedere e prevenire la congestione stradale. Gli Its, che vantano ricavi globali per 5,6 miliardi di euro, si basano sull'acquisizione, l'elaborazione e la diffusione dei dati in tempo reale, disponibili in radio o sul proprio smartphone.

Così i trasporti si riscoprono intelligenti e la rete non finisce più in sovraccarico. Ma l'aiuto che gli algoritmi e l'intelligenza artificiale possono dare in questo sforzo non si limita soltanto ai sistemi di gestione del traffico. Smart parking e veicoli a guida autonoma promettono, infatti, di rivoluzionare il modo in cui il cittadino ha sempre concepito finora la mobilità urbana.

L'interoperabilità da una parte abbatte le barriere analogiche del passato e dall'altra può migliorare la qualità della vita delle persone.