Creme solari: cinque consigli per l’estate 2023

Dopo aver trattato i prodotti solari ecofriendly (https://www.ilgiornale.it/news/cittadini/consumi-green-quali-solari-scegliere-2171890.html), e in attesa che presto tutti adottino formule più amiche dell’ambiente e dell’ecosistema marino, diamo un’occhiata a quelli che costituiscono attualmente la platea più vasta, cioè i solari “tradizionali”. In commercio si trovano in differenti tipologie, come creme, oli, formule latte, da spalmare o in spray, per viso, corpo e capelli, più o meno resistenti all'acqua, sia pre-esposizione che doposole. Ma prima di affrontare la top five, un piccolo vademecum per poter effettuare una scelta informata.

Abbronzarsi in sicurezza

Alleati imprescindibili per abbronzarsi senza mettere a rischio la salute della pelle, è importante tenere presente che questi prodotti, creme, spray o lozioni che siano, vanno utilizzati fin dalle prime esposizioni per proteggere la pelle dagli effetti nocivi dei raggi del sole. Un buon solare aiuta ad ottenere una tintarella uniforme e duratura, ma soprattutto protegge la pelle da eritemi, scottature e macchie solari, oltre a prevenire patologie più importanti quali i melanomi. Ugualmente importante applicare il solare regolarmente e in quantità sufficiente, ripetendo ciclicamente l’operazione, oltre che indossare accessori protettivi come cappelli e occhiali da sole quando ci si espone per un lungo periodo di tempo.

I fondamentali

Detto questo, sono diversi i fattori (termine non casuale) da considerare nello scegliere un solare. Vediamo i più importanti:

SPF o Fattore di protezione solare: indica la capacità di proteggere la pelle dai raggi UVB, che causano scottature. Più l’SPF è alto, maggiore sarà il grado di protezione. Per un livello adeguato, è consigliato quantomeno l’utilizzo di un SPF 30.

Ampiezza spettro: il solare deve proteggere anche dai raggi UVA, responsabili dell'invecchiamento precoce della pelle. Importante quindi assicurarsi che indichi "ampia protezione dello spettro" e "protezione dai raggi UVA-UVB".

Tipo di pelle: è importante scegliere il più adatto al proprio tipo di pelle. Se, ad esempio, si ha la pelle grassa, meglio orientarsi verso una crema solare oil-free o leggera. Se si ha la pelle secca, è preferibile una idratante.

Attività: in caso si preveda di nuotare, fare attività fisica e/o sudare molto, è basilare scegliere una crema solare che resista all'acqua.

Componenti: un prodotto solare ideale non conterrà ingredienti che possano irritare la pelle o siano nocivi per l'ambiente. Pertanto, meglio evitare i prodotti con biossido di titanio o ossido di zinco sotto forma di nanoparticelle, così come le creme solari contenenti ottinoxato e ossibenzone, elementi associati all'inquinamento marino, tema su cui abbiamo ampiamente dissertato nel precedente articolo.

Scadenza: si raccomanda di verificare sempre la data di scadenza del solare e di non utilizzare i prodotti scaduti.

Doppia Top 5

Sulla base di queste informazioni, andiamo a vedere quali sono i 5 migliori solari per l’estate 2023, partendo dalle indicazioni dei siti My Personal Trainer e Altroconsumo. Poiché non tutti sono propensi ad utilizzare prodotti con filtro solare 50 SPF, abbiamo ritenuto di “sdoppiare” la nostra classifica, prendendo in considerazione anche i solari con protezione 30 SPF. Come già per i solari ecofriendly, il criterio di valutazione principale è stato quello della protezione, seguito da sicurezza degli ingredienti e impatto ambientale generale, riportando i prodotti con i test più recenti (e/o con i prezzi più bassi in rapporto alla quantità), e integrando i dati con alcune informazioni fornite dal produttore.

Solari SPF 50

Lancaster Sun Beauty - Velvet Milk SPF 30 400 ml

Assicura un'alta protezione solare, mantenendo la naturale idratazione della pelle. La sua formula unisce la Full Light Technology, che protegge dai raggi solari, al Tan Activator Complex, rinforzato per un'abbronzatura senza scottature. Si stende facilmente, non macchia e non lascia alcuna sensazione grassa sulla pelle. Odore molto leggero e gradevole. Da 31,10 euro, confezione da 400 ml.

Nivea Sun

Ha un equilibrio ottimizzato di filtri UVA e UVB per aiutare a proteggere la salute della pelle ed è arricchita con aloe vera e pro-vitamina B5, e vitamina E, che combatte i radicali liberi dannosi e l'invecchiamento precoce della pelle. Di facile assorbimento, ha una resistenza all'acqua di lunga durata. La nuova formula della crema è biodegradabile ed è priva di ossibenzone, ottinoxato, ottocrilene e microplastiche. 15,95 euro, confezione da 200 ml.

Crema solare Angstrom

Specificamente pensata per la pelle del viso e per le altre zone più delicate della pelle, contiene filtri solari UVA/UVB avanzati, fotostabili, ad ampio spettro per un'immediata protezione dai raggi solari nocivi. Ha una consistenza leggera e non grassa e si applica facilmente, senza lasciare residui visibili. Grazie al Triple Moist Complex inoltre ha un'azione idratante immediata, intensa e di lunga durata. La sua formulazione è arricchita con Total Tanning System, per stimolare la produzione di melanina ed aumentare le difese naturali della pelle dal sole. Molto resistente all'acqua e lievemente profumata. 12,43 euro, confezione da 50 ml.

Equilibra Solari, Pochette

Contiene 1 Crema Solare SPF 30, 1 Crema Solare SPF 50+ e 1 Latte Doposole Idratante. L'Olio di Mandorle Dolci e il Burro di Karité favoriscono l'idratazione e contrastano i processi di invecchiamento. L'Olio di Carota e la Vitamina E stimolano le naturali difese della pelle. La tollerabilità dei prodotti è rafforzata dalla presenza di Aloe, Bisabololo e dall'assenza di profumo. L'Aloe Vera, contenuta in importanti quantità (40%), idrata, rinfresca e dona sollievo alla pelle, offrendo una protezione potenziata. Dotati inoltre dello speciale complesso filtrante PROSUN-UV Complex, dall'alta fotostabilità, che migliora la durata della protezione. Senza parabeni, petrolati, siliconi e coloranti, Made in Italy e water resistant. Da 15,13 euro, confezione da 225 ml totali.

Kit Protezione Solare Bimbi Bilboa

Tra i prodotti solari troviamo anche questa routine di protezione di Bilboa pensata appositamente per i bambini, con il Maxi spray con fattore di protezione 50+ e una formula studiata per la pelle delicata dei bambini anche durante il bagno, grazie alla formula testata per resistere due volte in più all'acqua. Il Doposole Idrabronze è studiato per mantenere l'abbronzatura e ristabilire il giusto livello di idratazione. In aggiunta, il Balsamo scioglinodi senza risciacquo, che nutre e districa i capelli. 26,63 euro, confezione da tre per 600 ml totali.

Solari SPF 30

Aloe Crema Solare SPF 30 Equilibra

Protegge la pelle dalle scottature e assicura un’abbronzatura sana e naturale. La Vitamina C e la Vitamina E stimolano le naturali difese della pelle. L'Olio di Argan, l'Olio di Cocco e il Burro di Karité, contenuti in formula, contribuiscono a nutrire ed idratare la pelle, contrastando i processi di invecchiamento. Conforme al trattato delle Hawaii: Senza ossibenzone e senza octinoxato, ritenuti dannosi per la barriera corallina. Niente alcol, siliconi, petrolati, con profumazione senza allergeni in osservanza del regolamento 1223/2009. 14,31 euro, confezione da 150 ml.

Nivea Sun Latte Solare Protect & Hydrate FP30

Protegge la pelle esternamente dai raggi UVA/UVB grazie al sistema efficace di filtri UV. Supporta la protezione della pelle dall'interno grazie alla Vitamina E antiossidante, che attiva il meccanismo di difesa proprio della pelle. La sua formula protegge dalle scottature e dall'invecchiamento precoce e la idrata per 48h, è biodegradabile per l'82% ed è priva di filtri UV contenenti octinoxato, ossibenzone e octocrilene; senza microplastiche. 15,53 euro, confezione da 200 ml

Yves Rocher Solaire Peau Parfaite Latte Confort 30

Protegge e idrata intensamente la pelle durante l'esposizione al sole. Azione contro gli UVA/UVB e i colpi di sole. Rapido assorbimento, pelle morbida e profumata. Flacone riciclabile, prodotto da plastica riciclata. Formula testata sotto controllo dermatologico. 16,95 euro, confezione da 150 ml

Clinique - Mineral Sunscreen Lotion For Body SPF 30

Lozione Protettiva Pelli Sensibili. Protezione solare corpo delicata 100% minerale, per tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili. Formula ultra-leggera che si applica in modo semplice e assorbe rapidamente. Priva di oli. 31 euro, confezione da 125 ml.

Clinians Latte Protettivo Anti-age FP 30

Formulato per proteggere la pelle durante l'esposizione al sole e favorire l'abbronzatura. La sua composizione, arricchita con Acido Ialuronico, grazie ad un sistema avanzato di Filtri UVA-UVB, oltre a proteggere la pelle da eventuali scottature solari, previene i danni del foto invecchiamento. Conforme alla raccomandazione europea. Resistente all'acqua. Dermatologicamente testato. 15,09, confezione da 200 ml.