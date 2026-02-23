Leggi il settimanale
Il SuperEnalotto premia Pescara e il Jackpot vale 125,3 milioni

Centrati con una giocata fortunata 1 punto 5 e 1 punto 4 da 208.490,84 euro

Centrato al Superenalotto 1 punto 5 e 1 punto 4 da 208.490,84 euro complessivi con una giocata vincente che è stata realizzata a Pescara presso il punto di vendita Sisal Totoricevitoria F.lli Baldassarre Snc situato in Via Cesare Battisti, 50/52. La combinazione vincente è stata: 49 – 58 – 60 – 66 – 68 – 81 – J75– SS 58.

E mentre il giocatore fortunato festeggia, continua la caccia al “6” che continua a nascondersi facendo crescere l’ammontare del

Jackpot che per il concorso di domani sera, martedì 24 febbraio, arriva alla cifra di 125,3 milioni di euro.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 21 febbraio ha assegnato 365.998 vincite.

