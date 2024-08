Ecco perché bisogna tenere la tessera sanitaria anche se è scaduta

Ascolta ora 00:00 00:00

La tessera sanitaria scaduta può essere utilizzata per altre funzioni. La card, infatti, consente di ottenere lo scontrino parlante, necessario per accedere alle detrazioni riguardanti le spese sostenute per determinati acquisti. Inoltre la tessera può certificare il proprio codice fiscale. Ecco perché è importante non buttare il documento scaduto.

La tessera sanitaria

La tessera sanitaria è un documento personale che ha sostituito il codice fiscale e viene rilasciata a tutti i cittadini italiani che hanno diritto alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Il documento ha una validità di 6 anni, la data di scadenza viene indicata sia sul fronte che sul retro. Inoltre, se si cambia medico di base in una regione diversa rispetto a quella di provenienza, la validità scende a un anno. Per i cittadini extracomunitari, il documento è valido quanto lo è il permesso di soggiorno.

L’utilizzo del documento

L’Agenzia delle Entrate, ha confermato la possibilità di utilizzare il documento anche oltre la sua scadenza. Ecco come:

richiesta di agevolazioni fiscali ;

; detrazioni su acquisti di medicinali: dev’essere accompagnata da una fattura o uno scontrino parlante che riporti natura, qualità, quantità del prodotto e codice fiscale dell'acquirente. È sufficiente una descrizione generica come "farmaco" o "medicinale".

Inoltre per ottenere un duplicato o rinnovare la tessera sanitaria, bisogna rivolgersi all'Agenzia delle Entrate o all'ASL competente.

Cosa succede quando scade

Alla scadenza della tessera, ne viene automaticamente emessa una nuova, inviata all'indirizzo di residenza del contribuente. Se il nuovo documento non è stato ricevuto, bisogna richiedere il rinnovo all'ASL e verificare il motivo della mancata consegna. Di solito, l'Agenzia delle Entrate invia la nuova tessera almeno due mesi prima della scadenza. La tessera sanitaria deve essere utilizzata quando ci si reca in strutture sanitarie per visite o analisi, per acquistare farmaci con prescrizione medica e per usufruire di cure termali tramite l'Inps. Nel caso in cui la card non fosse stata spedita, potrebbe esserci un errore nella comunicazione del codice fiscale o una mancata iscrizione all'ASL, spesso a causa di un cambio di medico o di residenza.

Per correggere questi, è necessario recarsi all'Agenzia delle Entrate con un documento d'identità e poi all'ASL per richiedere una nuova tessera. Se non si è iscritti all'ASL, si riceverà il tesserino del codice fiscale; in caso contrario, l'ASL emetterà la tessera sanitaria.