Trasporti, settimana di scioperi: tra aerei e treni le corse di febbraio si complicano

Febbraio si chiude con una sequenza di scioperi che può creare disagi a chi si sposta, soprattutto perché le agitazioni sono concentrate in pochi giorni. Il calendario riguarda prima il comparto aereo, poi quello ferroviario e, in alcune realtà, anche il trasporto locale: una combinazione che può incidere sia sui viaggi a lunga percorrenza sia sugli spostamenti di città. Il rischio non è solo la cancellazione della singola corsa o del volo, ma anche i cambi di orario, i ritardi e le coincidenze più difficili da gestire, con ripercussioni che possono estendersi alle ore successive. Per questo, in vista degli ultimi giorni del mese, diventa importante monitorare aggiornamenti e avvisi dei gestori prima di partire. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Giovedì 26: sciopero nel comparto aereo

Il primo snodo è giovedì 26 febbraio, giornata in cui è annunciato uno sciopero nel trasporto aereo con possibili ricadute su voli e operatività aeroportuale. Le fonti giornalistiche segnalano una giornata potenzialmente complicata per chi parte o rientra, con i consueti effetti su turnazioni, handling e gestione delle rotazioni. In questi casi, il consiglio operativo resta lo stesso: controllare lo stato del volo sui canali ufficiali (compagnia e aeroporto) perché le variazioni possono arrivare anche a ridosso della partenza e non sempre coincidono con l’orario “teorico” dell’astensione.

Tra venerdì 27 e sabato 28 stop nazionale dei treni

Dalle 21:00 di venerdì 27 alle 20:59 di sabato 28 febbraio scatta lo sciopero nazionale che può impattare Alta Velocità, lunga percorrenza e regionali: l’avviso di infomobilità di RFI indica il coinvolgimento del personale del Gruppo FS Italiane, oltre a Italo e Trenord, e avverte che le modifiche al servizio possono verificarsi anche prima dell’inizio e dopo la conclusione dell’agitazione. In concreto: cancellazioni, variazioni di percorso, limitazioni di tratta e riprogrammazioni che si trascinano lungo la giornata di sabato. Per chi viaggia in quelle ore, diventa cruciale verificare con anticipo treni garantiti e aggiornamenti in tempo reale.



Torino e Bari con agitazioni locali

Nel calendario di fine mese entrano anche due proteste locali del 27 febbraio che possono incidere soprattutto sugli spostamenti urbani e sui collegamenti verso stazioni e aeroporti. A Torino, Arriva Italia segnala possibili limitazioni o mancanza di corse dalle 16:00 alle 20:00; l’informazione è ripresa anche dai canali collegati all’aeroporto.

, il calendario del Ministero riporta uno sciopero nel trasporto pubblico locale per gli operatori di esercizio di. Due finestre brevi, ma in grado di creare colli di bottiglia proprio nelle ore di spostamento verso coincidenze e rientri serali.