Il turismo estivo fa il boom: tutti i numeri delle vacanze 2023

Per il Belpaese è prevista un’estate particolarmente ricca di turisti. I numeri del primo quadrimestre contano 12,7 milioni di viaggiatori stranieri in più rispetto al 2022. Gli incrementi in questione hanno portato ad un conseguente aumento significativo dal punto di vista economico. I dati Istat ed Eurostat descrivono uno senario particolarmente positivo. Ecco tutti i numeri che riguardano viaggi e soggiorni italiani.

I dati

L’andamento positivo del settore turistico nei primi quattro mesi del 2023 contribuisce a compensare il calo della produzione industriale e quello delle costruzioni dovuto alla recessione europea e allo stop nei confronti dei superbonus edilizi. I numeri record dei viaggiatori contano 8,7 milioni di turisti in più negli alberghi e una crescita di 3,6 milioni di persone per quanto riguarda B&B e agriturismi. Infine sono aumentati di 410 mila unità i vacanzieri che alloggiano nei camping e nelle aree attrezzate per camper e roulotte.

L’Italia in testa

Un incremento notevole si verifica anche sui pernottamenti dei turisti italiani all’interno degli esercizi ricettivi. Si tratta di oltre 5 milioni in più di viaggiatori residenti nel Belpaese rispetto al primo quadrimestre del 2022. Per quanto riguarda le notti trascorse nelle strutture dei paesi stranieri si registra un aumento del 35% in Spagna e del 23% in Francia, sono numeri molto bassi rispetto all’Italia dove la crescita ammonta al 43%. La penisola ha quindi raggiunto percentuali notevoli rispetto ai competitor, infatti gli arrivi ammontano mediamente a 1 milione di turisti non residenti nel paese in più nel quadrimestre gennaio-aprile 2023 rispetto al 2022. La Banca d’Italia sostiene che nel 2023 la spesa in Italia da parte dei turisti sia stata sostenuta da inglesi, francesi e americani.

Il trend annuale

Il trend previsto per il 2023 è particolarmente positivo, considerando che da maggio 2022 ad aprile 2023 gli stranieri in Italia hanno trascorso 213,7 milioni di notti. Nel periodo da marzo 2019 a febbraio 2020 il picco è stato di 220,8 milioni. Numeri notevoli, specialmente dopo il periodo particolarmente difficile di ripresa nella fase post pandemia. Le presenze straniere nelle strutture ricettive rispetto al 2022 sono aumentate del 90% a gennaio e del 73% a febbraio. Per quanto riguarda marzo e aprile l’incremento è stato del 32% e del 20%.