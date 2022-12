Arriva l'abbonamento a Twitter. E con iOs si pagherà di più

Dopo tanti proclama è arrivato il momento: lunedì 12 dicembre inizierà la rivoluzione progettata da Elon Musk sulle modalità di fruizione di Twitter: nel caso specifico, si tratta di un nuovo abbonamento che garantisce nuove funzionalità tra cui l'ormai mitica spunta blu sinonimo di account verificato.

Perché chi ha Apple paga di più

Come ha scritto l'azienda con sede a San Francisco, la "stranezza" deriva dal fatto che gli utenti Apple pagheranno 11 dollari al mese contro gli 8 dollari di chi utilizza un altro sistema operativo. Non sono noti i motivi di questa differenza ma, secondo indiscrezioni, potrebbe essere un modo per contenere i costi che Cupertino addebbita a Twitter. Intanto, in rete c'è chi si domanda perché facendo notare anche alcune cose che andranno probabilmente scoperte passo dopo passo: " Cosa succede se mi abbono tramite web e accedo con il mio iPhone? Avrò ancora le caratteristiche? Se i 3 dollari extra sono per il risarcimento Apple, allora perché qualcuno dovrebbe utilizzare l'app store per abbonarsi, perché non utilizzare il Web per l'abbonamento e quindi utilizzare l'app ?", twitta intelliggentemente Johnson. Chissà che non sia lo stesso Musk a rispondere tra poche ore.

Le novità in arrivo

Passando al concreto, chi si abbona potrà modificare i propri tweet, caricare video in alta definizione (e dalla durata maggiore), una nuova "modalità lettore" e, come detto, la spunta blu dopo che il profilo sarà stato esaminato dagli esperti. In questo modo, anche chi non è un "vip" potrà avere lo stesso segno di chi possiede milioni di followers, un incentivo accattivante che non guasta per recuperare un po' di soldi dopo il super investimento per acquisire la piattaforma. Per differenziare tutte le spunte in arrivo, nei prossimi giorni dovrebbe arrivare anche quella color oro per le imprese e di colore grigio per le organizzazioni governative.