"Unica a resistere alla Cina". Pure la Francia promuove il modello Italia

L'Italia si è affermata come "campione delle esportazioni", posizionandosi al quarto posto tra i maggiori esportatori a livello globale. A sottolineare questo traguardo è il quotidiano francese Le Figaro, che evidenzia come il Belpaese sia riuscito a conquistare un ruolo di primo piano nell’economia mondiale, grazie alla qualità e alla varietà dei suoi prodotti. Dall'agroalimentare al settore manifatturiero, l'Italia continua a imporsi con forza nei mercati internazionali, confermando la propria eccellenza su scala globale.

Le esportazioni

“Le loro esportazioni sono state particolarmente dinamiche, aumentando dal 48 per cento tra il 2016 e il 2023, contro solamente il 28 per cento della Francia e il 27 per cento della Germania", aggiunge Le Figaro. A confermare questa tendenza è Marco Fortis, direttore della Fondazione Edison, che ha sottolineato come l’Italia sia l’unico Paese europeo ad aver mantenuto la sua quota di mercato nel commercio mondiale, nonostante la crescita della Cina. In un periodo in cui molte nazioni europee hanno visto ridursi il loro ruolo sullo scenario internazionale, l'Italia ha saputo resistere, adattandosi ai cambiamenti globali e riuscendo a proteggere la sua economia dalle pressioni delle grandi potenze emergenti, come la Cina. Questo risultato è il frutto di una combinazione tra innovazione tecnologica e rispetto delle tradizioni, due fattori che continuano a sostenere il “Made in Italy” e a renderlo simbolo di eccellenza nel mondo.

Il confronto con la Germania

Nonostante le esportazioni tedesche siano ancora significativamente superiori, circa 2,5 volte quelle italiane, il successo delle esportazioni italiane contraddice le narrative più pessimistiche sullo stato generale della sua economia. Le Figaro sottolinea come l’Italia, pur essendo tradizionalmente considerata vulnerabile rispetto ai grandi colossi industriali europei, stia riuscendo a mantenere una posizione di forza sui mercati globali.

Anche se alcuni settori chiave, come i fornitori dell'industria automobilistica e meccanica del Nord Italia, soffrono le difficoltà del comparto tedesco, il dinamismo e la capacità di adattamento delle imprese italiane permettono al Paese di rimanere competitivo a livello internazionale.