UniCredit lancia “Extra SEPA Fast”: il nuovo servizio di bonifici internazionali rapidi e trasparenti

UniCredit compie un ulteriore passo nel suo percorso di innovazione tecnologica lanciando Extra SEPA Fast, il nuovo servizio di pagamento internazionale veloce e trasparente integrato nella propria app mobile. Con questa novità, la banca diventa la prima tra le maggiori banche europee ad offrire ai propri clienti la possibilità di inviare denaro all’estero con la stessa rapidità di un bonifico domestico.

Attraverso il servizio, i clienti italiani di UniCredit possono inviare pagamenti in modo semplice e veloce a destinatari in dieci Paesi, tra cui Stati Uniti (USD), Regno Unito (GBP), Svizzera (CHF), Hong Kong (HKD), Singapore (SGD) e India (INR).

Grazie al servizio Fast, i clienti retail e private di UniCredit possono ora:

pagare in valuta estera direttamente dallo smartphone, con accredito in pochi minuti al beneficiario;

Accedere a tassi di cambio aggiornati in tempo reale e a commissioni trasparenti, visibili prima della conferma dell’operazione;

Utilizzare un’interfaccia utente mobile-first, pensata per rendere l’esperienza semplice e guidata

Una visione chiara, plasmata dalle lezioni, dalle sfide e dalle intuizioni raccolte in un percorso a lungo termine

Questa novità segna una svolta nel posizionamento di UniCredit nel panorama dei pagamenti internazionali. Un'evoluzione naturale del lavoro avviato già due anni fa con un obiettivo preciso: superare i limiti dei canali tradizionali e offrire un’esperienza digitale semplice, intuitiva e in linea con le aspettative di un mondo sempre più mobile.

Il lancio si inserisce in un più ampio processo di trasformazione dell’offerta bancaria di UniCredit per privati e imprese, che include servizi di conversione in oltre 120 divise e piattaforme digitali evolute come UC PayFX e UC PayFX Webservice e segna un passo concreto nel percorso di trasformazione e modernizzazione dell’offerta.

UniCredit vuole rispondere in modo efficace a un’esigenza reale: effettuare pagamenti internazionali in modo semplice, veloce e trasparente. È un’iniziativa che unisce visione strategica e impatto concreto per i nostri clienti.

Andare oltre i soliti accordi: Unicredit apre le porte per co-creare ed espandere una rete di pagamenti robusta e agile

Il servizio Fast nasce dalla collaborazione con provider internazionali di alto profilo. In fase di lancio, è stata decisiva la partnership con Wise, leader globale nei trasferimenti internazionali, che abilitando l’utilizzo del proprio network ha consentito l’attivazione delle prime divise supportate.

A questa si è aggiunta un’importante collaborazione con un primario partner bancario americano che ha permesso l’estensione del servizio anche agli Stati Uniti, cruciale per volumi e frequenza di utilizzo. Grazie a questa sinergia, UniCredit offre oggi trasferimenti veloci anche in dollari, garantendo maggiore competitività e tempi di esecuzione ridotti.

Aprendo il servizio Fast al dollaro USA, UniCredit invia anche un chiaro messaggio: l'innovazione non è un'esclusiva delle fintech e i grandi istituti bancari possono - e devono - collaborare per offrire ai clienti un'esperienza transfrontaliera veloce e trasparente.

La visione di UniCredit non si ferma qui. Come spiega il Gruppo, l’infrastruttura del Fast è stata concepita per essere scalabile, replicabile e multi-provider, con l’obiettivo di ampliare progressivamente la gamma di divise, paesi coperti e il tipo di clienti che ne possono beneficiare, facendo leva su un ecosistema di partner globali.

Guardando al futuro, l’obiettivo è quello di rendere la funzionalità disponibile anche per gli altri Paesi in cui opera il Gruppo UniCredit ed evolvere il servizio per integrare ulteriori partner e divise.

Disponibile da subito per i clienti UniCredit

Il servizio Extra SEPA Fast è già attivo all’interno della nuova versione dell'App di mobile banking di

UniCredit. Una novità che si inserisce nella strategia mobile-first del gruppo e che rappresenta un ulteriore passo verso l’ambizioso obiettivo di diventare la prima scelta dei clienti europei nei pagamenti internazionali.