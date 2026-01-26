Universitas Mercatorum è il primo ateneo telematico italiano accreditato da Eurostat come "Research Entity"

Universitas Mercatorum è la prima università telematica italiana ad essere stata riconosciuta come “Research Entity” a livello europeo, da parte di Eurostat, l’Ufficio statistico dell’Unione Europea che inserisce l’Ateneo tra le istituzioni abilitate a operare nel sistema della ricerca europea fondata su dati ufficiali.

Lo status di Research Entity, attribuito dalla Commissione Europea – Eurostat, è riservato a un numero selezionato di università e centri di ricerca che soddisfano stringenti requisiti di qualità scientifica, affidabilità istituzionale, sicurezza dei dati ed etica della ricerca, ed è finalizzato allo svolgimento di attività basate sull’accesso ai microdati statistici europei.

Grazie a questo accreditamento, l’Ateneo si integra nel sistema europeo della ricerca fondata su dati ufficiali, con la possibilità di presentare progetti di ricerca e accedere in modalità controllata ai microdati Eurostat per analizzare fenomeni economici, sociali e territoriali di rilevanza strategica per le politiche pubbliche e per i processi di sviluppo.

“Questo riconoscimento conferma la nostra presenza nella ricerca europea basata su evidenze ufficiali”, dichiara il Prof. Giovanni Cannata Rettore di UniMercatorum. “È il risultato di un percorso costruito su rigore scientifico, responsabilità istituzionale e visione internazionale.

Universitas Mercatorum dimostra di essere una università digitale capace di coniugare innovazione didattica e ricerca di alto livello, contribuendo in modo riconosciuto alla produzione di conoscenza a supporto delle decisioni pubbliche”.