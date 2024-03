Uova di Pasqua: le migliori del supermercato e le novità 2024

Polemiche sui costi a parte, non c’è Pasqua senza che sulle tavole campeggi, insieme con la colomba, almeno un uovo al cioccolato. Anche per il 2024 le novità fra gli scaffali dei supermercati non mancano. Vediamo allora quali sono i migliori, le tendenze e le novità per il 2024.

Una tradizione che arriva da lontano

L'uovo di Pasqua ha origini antiche legate a tradizioni pagane e cristiane. Tra le tradizioni pagane, l'usanza di scambiarsi uova colorate in primavera simboleggiava il rinascimento della natura durante il periodo pasquale. Con l'avvento del Cristianesimo, questa pratica si è evoluta, assumendo un significato religioso di rinascita e risurrezione associato alla Pasqua. Nel corso del tempo, l'uovo di Pasqua è diventato un simbolo centrale delle festività pasquali, con diverse culture che hanno sviluppato le proprie tradizioni legate a questo elemento. In molte parti del mondo è diventato un dono popolare, scambiato tra amici e familiari.

L'introduzione dell'uovo di Pasqua di cioccolato risale al XIX secolo, quando i cioccolatieri iniziarono a creare uova di cioccolato vuote o piene come regali pasquali. La forma dell'uovo di cioccolato è stata scelta per rappresentare il simbolo tradizionale della Pasqua, mentre il cioccolato stesso ha aggiunto un tocco di dolcezza e lusso al gesto di scambio. Oggi l'uovo di cioccolato, disponibile in una vasta gamma di dimensioni, design e gusti, è diventato una parte integrante delle celebrazioni pasquali in molte parti del mondo.

Cosa bisogna sapere

Le "quote cacao" sono un punto cardine nella valutazione delle uova di cioccolato. La migliore forma di verifica, quindi, è leggere attentamente l'etichetta. Per le uova di cioccolato fondente, il cacao deve essere almeno al 35%, con il burro di cacao almeno al 18%. Altri grassi vegetali sono ammessi fino al 5%, ma devono essere specificati con la dicitura "contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao". La presenza di olio di palma richiede una particolare attenzione per coloro che seguono una dieta "palm oil free". Alcune confezioni indicano termini come "fine", "finissimo", "extra" o "superiore", che richiedono almeno il 43% di cacao e il 26% di burro di cacao. Per le uova di cioccolato al latte, il cacao non deve scendere sotto il 25%, con il latte almeno al 14%. Queste percentuali aumentano al 30% e al 18% se il prodotto è etichettato come "cioccolato finissimo" o "superiore".

Gli ingredienti aggiuntivi, inclusi i grassi vegetali, sono indicati nella lista degli ingredienti. Come evidenzia uno studio di Qualescegliere.it, una lista più breve spesso denota un prodotto di maggior pregio. Tra questi, la lecitina, un emulsionante estratto dalla soia o dal tuorlo d'uovo, è comune. La lecitina viene utilizzata per ridurre i costi del burro di cacao, tuttavia, un eccesso di lecitina non necessariamente compromette il sapore e le caratteristiche del prodotto. La lista degli ingredienti può contenere anche aromi, con l'estratto naturale di vaniglia, preferibile alla vanillina, suo equivalente artificiale.

Quali elementi incidono sul prezzo

Il costo delle uova di cioccolato dipende da diversi fattori. Solitamente hanno un peso compreso tra i 150 e i 320 grammi e il loro prezzo varia dai 3 ai 20 euro per uovo nei prodotti industriali. Le uova cioccolatino (ovetti) tendono ad avere un costo al chilo più elevato rispetto a quelle tradizionali. La qualità del prodotto ha un impatto significativo sul prezzo, con una maggiore percentuale di cacao e burro di cacao che solitamente si traduce in un costo più alto. Tuttavia, la presenza di una sorpresa all'interno dell'uovo è un altro fattore determinante, con alcune marche che offrono regali differenziati per maschi e femmine, incrementando il prezzo in virtù di questa differenziazione. È da considerare, inoltre, che le uova di alcuni produttori risultano costose non solo per la qualità del prodotto, ma anche perché si è investito nelle licenze di personaggi famosi e di moda per le sorprese, o da riprodurre sull'imballaggio.

Le “magnifiche dieci”

Il trend predominante per la grande distribuzione sembra orientarsi quest'anno verso la tradizione, privilegiando cioccolato al latte e fondente di alta qualità. In aggiunta, rispetto agli anni precedenti, si osserva una maggiore presenza di uova al cioccolato bianco e vegane. Per quanto riguarda i prezzi, le uova di Pasqua nei supermercati rimangono generalmente “accessibili”, con cifre che oscillano in media tra i 5 e i 20 euro per le varianti più grandi e elaborate. Detto ciò, procediamo a esaminare la classifica delle dieci migliori uova del 2024, al di sotto dei 20 euro, appunto, estrapolate dalla selezione de La cucina italiana.

1) Iper La grande i: disponibili in vari gusti, dal cioccolato bianco al fondente, al latte, le uova proposte sono anche personalizzabili, con decorazioni e sorprese. Da 13,90 euro.



2) Witor's: dopo le praline ispirate alla Bridgerton, arrivano anche le uova, con una confezione con decori che richiamano l’era Regency della serie televisiva statunitense. Sono di finissimo cioccolato al latte, in due colori: rosa e blu. Prezzo: 9,99 euro.

3) Ferrero Rocher: da quest'anno, anche al cioccolato bianco, con granella di nocciola e, all’interno, tre celebri cioccolatini da cui prende il nome. Prezzo: 10,99 euro.

4) Bauli: novità di quest’anno, gli incarti tematizzati dedicati alle serie tv più amate. Su tutte Mare fuori, ma ci sono anche Mercoledì (Famiglia Addams), Il trono di spade e, per i più piccoli, i Cucciolotti. Le uova, tutte al latte. Prezzo: 12,74 euro.



5) Vanini: nuova linea di uova "Tasting Experience", che propone tre gusti, Cioccolato bianco con granella di pistacchi salati, Cioccolato bianco al caramello e granella di biscotto, Cioccolato al latte con pop corn caramellato e sale. Incarto prodotto con materia prima a ridotta emissione di CO2. Prezzo: 10,80 euro.



6) KitKat: per il 2024, vengono proposte uova in collaborazione con PlayStation® Italia. Due i gusti: uovo classico al cioccolato al latte con inclusioni di wafer e la nuova edizione al caramello; all’interno, oltre al KitKat Bunny, un voucher per una settimana di prova gratuita di PlayStation® Plus Premium, servizio in abbonamento che consente l’accesso a una vastissima library di giochi. Prezzo: 8,49 euro.

7) Kinder: il classico uovo bigusto si veste in tema con personaggi come Batman, Disney Princess, Marvel, Miraculous, Jurassic World, Frozen, Winx, Hot Wheels, Dragonball e Mickey & Friends, ma non solo. C’è anche Kinder Gransorpresa Dark & Mild con guscio esterno di cioccolato fondente al 45% e interno al latte, quest’anno a tema Star Wars. Prezzo: 15,99 euro.

8) Probios: cioccolato vegan per le uova di questo marchio, disponibili in quattro gusti. Si sceglie tra Vegan cacao e granella di nocciole, Vegan bianco con bevanda di soia, Vegan fondente e Vegan cacao con bevanda di soia. C’è anche la linea di uova pasquali senza zuccheri aggiunti, nelle versioni fondente e al latte. Prezzo: 15,99 euro.

9) Baci Perugina: al gusto tradizionale, si aggiunge quest'anno quello dei nuovi Baci al caffè: un uovo di cioccolato fondente extra al gusto di caffè con granella di nocciole caramellate. Prezzo: 11,69 euro

10) Lindt: lo straconosciuto Gold Bunny è protagonista anche della collezione di uova dedicate ai più piccoli, in una nuova versione al latte con granella di biscotto al cacao, oltre a quella classica al latte.

Prezzo: 20 euro.