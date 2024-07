Vacanza ad Agosto: ecco tutte le mete più economiche

Ascolta ora 00:00 00:00

Se stai ancora cercando la meta ideale per le tue vacanze di agosto senza svuotare il portafoglio, sei nel posto giusto. Ecco alcune destinazioni accessibili che offrono ottimo rapporto qualità-prezzo e ti permetteranno di godere al meglio il soggiorno senza spendere una fortuna.

Turchia

Una meta da considerare per risparmiare ad agosto è Bodrum in Turchia. Questa località offre pacchetti per vacanze a partire da circa 925 euro a persona per soggiorni self-catering o solo pernottamento. Bodrum è rinomata per la sua vivace vita notturna e le splendide spiagge, ed è perfetta per chi cerca una combinazione di cultura e relax. Dalaman, invece, situata sulla costa sud-occidentale della Turchia, è un'altra scelta economica per le vacanze 2024. Le offerte settimanali partono da circa 1.217 euro a persona. La città è conosciuta per le sue spiagge incantevoli e le opportunità di escursioni nei dintorni, come il famoso Blue Lagoon di Olu Deniz. Le opzioni di soggiorno con solo pernottamento, bed and breakfast o mezza pensione sono vantaggiose, hanno prezzi mediamente intorno a 900 euro a persona.

Isole Canarie

Un’altra possibilità per risparmiare sono le Isole Canarie. Tenerife ad agosto, per esempio, offre pacchetti che includono volo e alloggio a partire da 1.000 euro a persona. Prenotando ora, si potrà accedere a un prezzo competitivo. C’è poi Lanzarote che, stando ad alcuni siti di viaggio specializzati in offerte last minute, ci sono pacchetti in strutture all-inclusive che partano da circa 985 euro a persona per 7 notti ma non è incluso il volo.

Costa del Sol

Un’opzione da considerare per spendere meno è la Costa del Sol, situata nella regione andalusa della Spagna. In questa località è possibile trovare sistemazioni a partire da 600 euro a persona per una settimana, solo pernottamento. Ad agosto con una prenotazione last minute volo incluso si può organizzare una vacanza spendendo poco più di 1.000/1.200 euro a testa.

Grecia

Un soggiorno senza sborsare troppo è l'isola di Kalymnos in Grecia. Tra le varie opzioni quella solo pernottamento costa circa 970 euro a persona. Kalymnos è facilmente raggiungibile con un breve tragitto in traghetto da Kos. Ci sono poi le isole greche di Thassos, a circa 1.007 euro a persona, e Lefkada che cosa 1.092 euro a persona.

Marocco

Per una vacanza all-inclusive Agadir e Taghazout in Marocco sono due delle opzioni più economiche per l'estate 2024.

Queste località costiere offrono unrispetto alle regioni interne del paese. Agadir è rinomata per la sua lunga spiaggia sabbiosa e il vivace lungomare assieme Taghazout dove i pacchetti all-inclusive per una settimana partono da circa 1.200 euro a persona.