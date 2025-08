Valigia in volo? Meglio spedirla: il nuovo trucco per risparmiare sulle vacanze

Con l’estate che infiamma aeroporti e listini, ogni dettaglio fa la differenza nel budget delle vacanze. E tra biglietti, assicurazioni e alloggi, c’è un costo che pesa sempre di più: quello del bagaglio. Aggiungere una valigia al volo può far lievitare il prezzo anche di 70 o 80 euro a tratta. Una spesa che molti preferiscono evitare con una mossa ormai sempre più diffusa: spedire la valigia tramite corriere. Quello che una volta era un servizio di nicchia, pensato per studenti fuori sede o trasferimenti, oggi è diventato un'opzione concreta per i turisti che vogliono viaggiare più leggeri — e spendere meno. I vantaggi? Il bagaglio arriva direttamente in hotel o nella casa vacanze, senza trascinarlo su treni, navette o scale mobili.

Tempi e costi

Secondo i principali comparatori online — come SpedireAdesso, Packlink o SpedireSubito — spedire una valigia da 20 kg da Milano alla Sardegna può costare tra i 15 e i 17 euro a tratta, quindi 30–35 euro per andata e ritorno. Una cifra ben inferiore rispetto alle tariffe applicate dalle compagnie aeree, dove un solo collo imbarcato può superare i 70 euro a tratta. Il tutto si gestisce comodamente da casa: basta prenotare il servizio, preparare il bagaglio (preferibilmente imballato con pellicola o scatola), e aspettare il corriere. La consegna richiede circa 3–4 giorni lavorativi per le destinazioni insulari come la Sardegna, leggermente meno per le località continentali.

Salgono le piattafrome specializzate

Non è un caso isolato. Le piattaforme specializzate segnalano un incremento significativo di richieste nel 2025: solo nei mesi di giugno e luglio, le spedizioni di bagagli sono aumentate del 25% rispetto all’estate precedente. A preferire questa modalità sono soprattutto famiglie, viaggiatori senior e chi parte per soggiorni lunghi.

Le regole da rispettare

Naturalmente, ci sono alcune regole da rispettare: il bagaglio deve essere ben protetto, non deve superare i limiti di peso imposti dal servizio scelto (in genere 30 kg) e va calcolato bene il tempo di consegna per evitare disguidi.

Ma con la possibilità di risparmiare anche oltre 100 euro a viaggio, il gioco sembra valere la candela. E mentre le compagnie aeree continuano ad aumentare i costi per i bagagli extra, c’è chi ha già deciso: meglio viaggiare leggero… e lasciare che sia il corriere a portare il peso.