Il tuo contratto di lavoro è regolare? Ecco come fare la verifica

Controllare che il proprio contratto di lavoro sia stato registrato correttamente è essenziale per assicurarsi che il rapporto lavorativo sia in regola. Grazie agli strumenti digitali offerti da Inps, ma anche da Agenzia delle Entrate e Centri per l’Impiego, è possibile controllare in autonomia le informazioni salienti. Vediamo insieme sinteticamente le varie opzioni e come procedere.

Modello Unilav

Il modello Unilav è il documento che il datore di lavoro è obbligato a trasmettere a Inps, Inail e Ispettorato Nazionale del Lavoro per comunicare l’assunzione. Include otto sezioni con informazioni essenziali, tra cui: dati del datore di lavoro, come denominazione sociale, Partita Iva, iscrizione al registro imprese; dati del lavoratore, quali anagrafica e Codice fiscale; dettagli del rapporto di lavoro, quindi data di inizio e fine, tipologia contrattuale, retribuzione, orario di lavoro.

Il modello deve essere protocollato e consegnato al lavoratore. Se non ne se ne possiede una copia o si voglia verificare la registrazione, è possibile confrontare i dati del proprio contratto con quelli riportati nel modello Unilav.

Sito Inps

Il portale Inps offre due strumenti principali per il controllo del contratto di lavoro, e cioè:

l’estratto conto contributivo, che mostra i contributi versati dal datore di lavoro, confermando la regolarità della registrazione, permette di controllare il dettaglio previdenziale e calcolare i tempi di maturazione della pensione;

la Cip, o Consultazione info previdenziali, che fornisce dettagli sui rapporti di lavoro, inclusi il nome del datore, tipo e livello contrattuale, retribuzione imponibile e eventuali periodi di sospensione; pur non avendo valore certificativo, è utile per individuare incongruenze e segnalarle attraverso il servizio Inps Risponde.

Per accedere ai dati Inps, bisogna collegarsi al sito dell’ente e accedere con credenziali Spid, Cie o Cns. Una volta entrati, andare alla sezione Fascicolo Previdenziale e consultare l’Estratto conto contributivo o il Cip per verificare i dettagli del contratto e scaricare eventuali documenti. In caso si riscontrassero problemi, si può contattare l’assistenza Inps o rivolgersi a un patronato.

Altri strumenti

Per capire se il proprio contratto di lavoro risulta regolarmente registrato, oltre a Unilav e sito Inps, si possono effettuare verifiche tramite:

il Sito di Agenzia delle Entrate: qui è presente la Certificazione Unica (CU), che il datore di lavoro deve trasmettere entro marzo, include retribuzioni e ritenute Irpef. La presenza della CU conferma l’effettiva registrazione del rapporto lavorativo;

Scheda Anagrafica Professionale (o C2 Storico): disponibile presso i Centri per l’Impiego, riflette le informazioni sui rapporti di lavoro attivi e conclusi. Può essere consultata online o in sede.

In caso di incongruenze

Se il contratto e il modello Unilav riportano dati discrepanti (come, ad esempio, un part-time registrato come full-time) o viceversa, bisogna controllare i dati tramite Inps e, se necessario, richiedere assistenza a un patronato o segnalare la situazione

all’. Conoscere gli elementi essenziali del proprio contratto, come retribuzione, inquadramento, durata e modalità di pagamento, può aiutare a individuare eventuali errori e risolverli tempestivamente.