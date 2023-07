Voli low cost: le regole per il bagaglio a mano. Cosa si può portare, limiti e costi extra

Oltre 164 milioni: questo il numero di viaggiatori che lo scorso anno in Italia hanno deciso di prendere un aereo per raggiungere le proprie mete; di questi, ben più della metà (il 66%) ha scelto un volo low cost per il proprio viaggio. Dopo il blocco forzato imposto dalla pandemia si torna dunque a viaggiare e a volare, nonostante le tariffe delle compagnie aeree, soprattutto negli ultimi mesi abbiano fatto registrare forti impennate. Anche in virtù di questo, chi sceglie l’aereo per spostarsi, per vacanza od altro, decide di risparmiare sul bagaglio, orientandosi sempre di più su quello a mano. Oltre ad un risparmio in termini economici, viaggiare con il bagaglio a mano permette anche di ridurre i tempi di viaggio, evitando code per l’imbarco del bagaglio da stiva, attese ai nastri bagagli e rischi di smarrimento.

Ma quali sono le regole da rispettare per il bagaglio a mano, in generale e con le compagnie low cost? Che cosa si può imbarcare e cosa è vietato? Vediamolo qui di seguito, per poi prendere in esame nel dettaglio ciascuna delle principali compagnie.

Oggetti consentiti nel bagaglio a mano

La discriminante su cosa si può portare a bordo dell’aereo è data dalla pericolosità dell’oggetto. In caso di dubbi, meglio evitare di portarlo con sé e collocarlo nel bagaglio da stiva, se lo si ha. Vediamo quindi cosa è possibile inserire nel proprio bagaglio a mano.

Oggetti personali: via libera a vestiti, biancheria intima, scarpe, cappelli e altri accessori che potrebbero servire durante il soggiorno. Consentiti anche phon o piastra per capelli, rasoi usa e getta;

Attrezzatura fotografica: è possibile portare qualsiasi accessorio, salvo cavalletti eccessivamente grandi, da destinare alla stiva. Nessun problema per fotocamere, obiettivi, piccoli treppiede e aste per selfie, gimbal e batterie di ogni tipo;

Liquidi: si, a patto che il singolo contenitore non superi i 100 ml per un 1 litro totale per passeggero. I liquidi devono essere posti in una busta di plastica trasparente richiudibile e presentati separatamente al momento del controllo sicurezza. Ultimamente in alcuni aeroporti, anche italiani, grazie alle nuove apparecchiature installate, viene permesso di portare le bottigliette di acqua, ma le regole generali restano.

Acquisti in aeroporto: la restrizione sui limiti dei liquidi ammessi nel bagaglio a mano non vale per i prodotti in vendita nei duty free, per cui sarà possibile acquistare e trasportare prodotti superiori ai 100ml. Attenzione però alle condizioni necessarie al trasporto: non aprire il nuovo acquisto fino a quando non si sarà giunti a destinazione, lasciare i prodotti acquistati all’interno della busta di plastica trasparente fornita in aeroporto all’acquisto e conservare sempre la ricevuta di pagamento;

Cibo: è consentito trasportare cibo, meglio se sottovuoto. In caso però si volesse imbarcare del cibo all’interno del bagaglio a mano, meglio informarsi sulle normative vigenti nel paese di destinazione. Alcuni paesi infatti non permettono l’ingresso nei propri confini di cibo proveniente dall’esterno. Se si viaggia con bambini è possibile trasportare latte e altro cibo in forma liquida o cremosa, informando gli addetti del controllo sicurezza prima di posizionare il bagaglio a mano sul nastro. Se si viaggia verso gli USA è bene sapere che esistono ulteriori restrizioni e vanno pertanto verificate;

Medicinali: è sempre consentito trasportare medicinali all’interno del proprio bagaglio a mano. Qualora ci sia bisogno di trasportare medicinali in forma liquida, la cui quantità superi i 100ml, sarà necessaria la ricetta medica del vostro medico. Gli addetti alla sicurezza possono riservarsi comunque di effettuare ulteriori controlli;

Souvenir: è permesso imbarcare all’interno del proprio bagaglio a mano souvenir di ogni tipo, a patto però che gli oggetti in questione non vengano classificati come pericolosi o possibili armi (un esempio classico sono le conchiglie dalla forma o dalle protuberanze aguzze, che comunque è meglio lasciare dove si trovano). In tal caso, verranno confiscati al momento del controllo sicurezza.

Sigaretta elettronica: è consentita all’interno del proprio bagaglio a mano, a patto che non venga utilizzata durante il volo;

Oggetti non consentiti nel bagaglio a mano

Anche se in alcuni casi lo si darebbe per scontato, riportiamo qui di seguito tutti gli oggetti che non possono essere trasportati all’interno del bagaglio a mano.

Armi da fuoco: è assolutamente vietato trasportare qualunque genere di arma da fuoco, pistole, componenti di armi da fuoco, o strumenti che sparino proiettili. Non consentite neppure armi giocattolo di alcun genere, armi ad aria compressa, pistole lancia razzi, armi che sparano pallini, fionde, lancia arpioni e fucili subacquei e qualsiasi altro oggetto che possa essere considerato un’arma;

Oggetti pericolosi: è altrettanto severamente vietato trasportare qualsiasi oggetto considerato pericoloso per la sicurezza dei passeggeri e del personale di bordo, come armi appuntite o oggetti taglienti, tra cui anche lame da rasoi, bastoni da scii o da trekking; ancora: oggetti smussati che possano causare lesioni, come canne da pesca, skateboard, attrezzature per arti marziali, mazze da baseball, coltelli o forbici con lame lunghe oltre i 6 cm;

Non sono inoltre consentiti oggetti infiammabili di qualsiasi genere, tra cui anche solventi per vernici, razzi, bevande alcoliche il cui contenuto volumetrico di alcol superi il 70%, polvere da sparo, dinamite, articoli pirotecnici, petardi, gas, etc., sostanze chimiche o tossiche, tra cui anche acidi e alcali, veleni, estintori, spray immobilizzanti, sostanze corrosive, etc.

No ad oggetti da lavoro, tra cui anche trapani e relative punte, seghe, saldatori, cacciaviti, utensili dotati di lame sopra i 6 cm, etc. Gas e spray capaci di produrre effetti disabilitanti o immobilizzanti, come spray al peperoncino, gas lacrimogeni, spray irritanti, acidi e repellenti per animali;

Oggetti contundenti o affilati: è vietato portare nel bagaglio a mano qualsiasi oggetto acuminato o affilato che possa provocare ferite gravi, tra cui: forbici, lame da rasoio, taglierine, coltelli, mazze da baseball e da softball, spade e sciabole, articoli da taglio, quali asce, accette e mannaie, mazze e bastoni, come manganelli e sfollagente, piccozze per ghiaccio e rompighiaccio, attrezzature per arti marziali dotate di una punta acuminata o di un’estremità affilata trapani e relative punte, compresi trapani elettrici portatili senza fili, utensili dotati di lame o punte lunghe oltre 6 cm che possono essere utilizzati come armi, cacciaviti e scalpelli, seghe, comprese quelle elettriche portatili senza fili;

Liquidi: per liquidi si intendono: acqua e altre bevande, sciroppi o zuppe, profumi o spray, mascara e lucida labbra, shampoo, creme o lozioni per il corpo, deodoranti, paste (dentifrici inclusi), schiuma da barba o di altro genere, gel di ogni tipo, prodotti alimentari quali creme di cioccolato, yogurt, burro di arachidi, formaggi morbidi. Per il resto, vale quanto detto in precedenza.

Le regole delle compagnie

Ogni vettore low cost ha una propria politica per il bagaglio, che bisogna conoscere, prima di prenotare il proprio biglietto, dal momento che in alcuni casi il trasporto dei bagagli può far aumentare notevolmente il prezzo finale del volo. A seguire le indicazioni di ciascuna delle principali compagnie low cost che operano nei cieli italiani:

Ryanair. Gratuito: piccola borsa di dimensioni massime 40 x 20 x 25 cm; a pagamento: 1 Bagaglio a mano del peso massimo di 10 kg e dimensioni massime 55 X 40 X 20 cm e 1 bagaglio a mano del peso massimo di 10 kg e dimensioni massime 40 X 40 X 20 cm. Trasportabili a bordo ed acquistabili con l'opzione priorità a partire da 10 euro.

EasyJet. Gratuito: 1 Bagaglio di dimensioni massime 56 X 45 X 36 cm, senza limite di peso; a pagamento: bagaglio supplementare di dimensioni massime 45 X 36 X 20 cm per i possessori di carta easyJet Plus.

Volotea. Gratuito: 1 Bagaglio di dimensioni massime 55 x 40 x 20 cm e 1 borsa di dimensioni massime 35 X 20 X 20 cm, per un peso massimo totale di 10 kg; a pagamento: se bagaglio e borsa superano le dimensioni o il peso massimo di 10 kg, viaggiano in stiva ad un costo di 60 euro per ciascuna valigia.

Vueling. Gratuito: 1 Bagaglio con peso massimo di 10 kg e dimensioni massime 55 X 40 X 20 cm e 1 borsa di dimensioni massime 35 X 20 X 20 cm; i bagagli a mano aggiuntivi vanno registrati come bagagli in stiva, e seguono tariffe specifiche in base al peso.

Wizzair. Gratuito: 1 Bagaglio con peso massimo di 10 kg e dimensioni massime 40 X 30 X 20 cm; a pagamento: 1 Bagaglio di dimensioni massime 55 X 40 X 23 cm con l'acquisto di Wizz Priority.

Blue Air. Gratuito: 1 Bagaglio con peso massimo di 10 kg e dimensioni massime 55 X 40 X 20 cm; a pagamento: previsto il pagamento di un supplemento se il bagaglio a mano gratuito supera il peso e le dimensioni prescritte. In questo caso il bagaglio a mano sarà trasportato in stiva.

Transavia. Gratuito: 1 Bagaglio con peso massimo di 10 kg e dimensioni massime 55 X 40 X 25 cm; a pagamento: per i bagagli fragili da trasportare in cabina occorre acquistare un posto aggiuntivo.

Norwegian Air. Gratuito: 1 Bagaglio a mano di dimensioni massime 55 x 40 x 23 cm e peso massimo di 10 kg o 15 kg in base alla tipologia di tariffa scelta (8 kg per i voli per Dubai). 1 Borsa aggiuntiva di dimensioni massime 33 X 25 X 20 cm; a pagamento: se il bagaglio a mano supera le dimensioni consentite è previsto il pagamento di un supplemento di 60 euro sui voli nazionali e di 90 euro sui voli internazionali.

Blu-express. Gratuito: 1 Bagaglio con peso massimo di 10 kg e dimensioni massime 55 X 40 X 20 cm; a pagamento: non previsto.

Pegasus. Gratuito: 1 Bagaglio del peso massimo di 8 kg e di dimensioni massime 55 x 40 x 20 cm e 1 zaino di dimensioni massime 35 X 20 X 20 cm; a pagamento: supplemento di 50 euro per ciascun bagaglio a mano eccedente, che sarà trasportato in stiva.

È bene tenere presente che le compagnie potrebbero apportare modifiche a dimensioni e prezzi, per cui il consiglio è quello di verificare la loro politica consultando il sito web di riferimento.