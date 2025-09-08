Prima colazione in albergo. Regalarsi un lusso mattutino

La colazione in albergo è un lusso accessibile. Molti alberghi di alto livello danno la possibilità anche al pubblico esterno di prenotare il primo pasto della giornata, che in questo modo diventa il più importnte e anche una festa. Vediamo dove questo è possibile.

Portrait

È considerata una delle migliori colazioni di Milano quella del 10_11, il ristorante del Portrait in zona Montenapoleone. Si può scegliere tra la colazione Portrait, che a 55 euro offre oltre all'accesso libero al ricco buffet anche un piatto caldo tra vari tipi di uova e di pancake e bevande calde, spremute e centrifughe, la colazione a buffet (45 euro) e quella classica all'italiana (25) con croissant, pain au chocolat, fetta di torta, bevanda calda e spremuta. Chi vuole può scegliere da una ricca carta.

Excelsior Gallia

Di fronte alla stazione, e con pari imponenza architettonica, questo classico albergo milanese conta per tutti i suoi outlet gastronomici la mano di Vincenzo Lebano e la consulenza dei fratelli Cerea, quelli di Da Vittorio a Brusaporto. L'esperienza più avvincente è certamente la Colazione Epicurea a 45 euro: bevande calde, spremute, frutta, pane di Danvide Longoni, torte, dolci, marmellate, cereali, yogurt, salumi, formaggi, uova in mille ricette, pesci affumicati, pancacke e waffle. Chi vuole può optare per la colazione Healthy a 32 euro e per quella Katara a 30 accompagnata con thè nero e succo d'arancia profumato alla cannella. C'è anche una carta.

Mandarin Oriental

Costa 48 euro la colazione a buffet al Mandarin Garden, il bar di questo bellissimo albergo in via Andegari, che comprende un ricco assortimento di dolci e salato e bevande calde e fredde, ma con dieci euro in più si avrà diritto anche a un piatto di uova cotte in vari modi. Alla stessa cifra si potrà provare anche la Colazione Orientale che prevede anche una zuppa di woWonton e baozi.

Park Hyatt

Albergo centralissimo, in via Pellico, tra Duomo e Galleria, propone al ristorante La Cupola una notevole colazione a buffet che per 65 euro offre una selezione dal buffet, bevande calde, spremuta di arancia o pompelmo, burro di Echiré, una scelta tra pancake con sciroppo d'acero e frutti di bosco o waffle con salsa di cioccolato e panna montata, un uovo a scelta fra bollite, al tegamino, strapazzate, in camicia, omelette con la possibileità di aggiungere vari ingredienti e contorni.

Bulgari

L'albergo in via privata Fratelli Gabba, in pieno centro, si avvale per la parte ristorativa della consulenza del grande Niko Romito, chef tristellato del Reale di Castel di Sangro. Che ha nei pani e nei lievitati uno dei suoi punti di forza: a colazione il pane è proposto con burro di manteca, mentre ci sono anche brioche, croissant e pandolci. Il tutto all'interno di una colazione all'italiana.

Ods Sweet Hotel

A due passi dal Duomo, al numero 2 di via Mazzini, un albergo a tema dolce che è l'emanazione della catena di negozi di confetterie low cost. La colazione sul rooftop non può che essere un punto forte. Tre formule di ricchezza crescente: Buongiorno Milano a 20 euro, Buongiorno Italia a 28, Goodmorning a 32, ma c'è anche una carta per hi vuole scegliere.

Principe di Savoia

Albergo molto noto in città al numero 17 di piazza della Repubblica, il suo bar Il Salotto è aperto tutto il giorno e la mattina propone una colazione alla carta di

ottimo livello in un ambiente da salotto chic. Ricco assortimento di caffè, tè e tisane, centrifughe, frutta, omelette e uova in mille modi (c'è una una straordinaria Benedict con salmone affumicato e tartufo nero a 35 euro.