La Collezione Allianz, piatto forte del "QUID" griffato Bartolini

Fine dining, panorama mozzafiato in un palazzo ottocentesco di Roma e anche tanta arte. "QUID - Unique Italia dining" è l'acronimo che mette nella prima lettera l'iniziale dello chef Juan Camillo Quintero e domani pone, con la sua inaugurazione, un'altra pietra miliare su un asse Milano-Roma sempre più ghiotto. Perché la griffe è quella prestigiosa di Enrico Bartolini, lo chef più stellato d'Italia che sbarca nella Capitale per impiattare la sua nuova sfida: ad affiancarlo Allianz Italia che gli mette a disposizione la terrazza di Palazzo Marignoli in piazza San Silvestro con una delle più belle viste della città. A cui si aggiunge il piatto forte del nuovissimo percorso museale, la "Galleria Verticale" lungo i sei piani dell'edificio rinnovato dall'architetto Riccardo Bichara per valorizzare la Collezione del Gruppo Allianz e da vistare all'inizio o alla fine, percorrendo le scale verso o di ritorno dal rooftop. Coraggiosamente fine dininig, dunque, in tempi d'incertezze, ma non solo, perché il progetto oltre alla scommessa artistica, abbraccia la valorizzazione del patrimonio immobiliare di Allianz e rafforza la strategia di complicità con il team di Bartolini che insieme allo chef colombiano Juan Camilo Quintero ha già segnato il successo internazionale del "Poggio Rosso", il ristorante di Borgo San Felice Resort a Castelnuovo Berardenga (Siena) di proprietà del Gruppo Allianz, con una Stella Michelin ottenuta la prima volta nel 2020 e riconfermata anche nel 2025 sotto la guida del nuovo head chef Stelios Sakalis.

Se ha un "QUID", il menù percorre le radici sudamericane dello chef Quintero, ma anche la sua formazione cosmopolita. Tra gli antipasti la Zuppetta di fasolari, animella di vitello e basilico o il Dentice poché, cipolline, caffè e salsa al cocco. Poi i preziosi Ravioli di carciofi, salsa di pollo arrosto, capasanta e tartufo nero o la Zuppetta di chiocciole, spugnole, fagioli dell'occhio e dragoncello e a seguire il Vitello da latte, whiskey torbato e pepe verde o la Triglia in crosta, pak choi, salsa di arachidi e gamberi gobbetti.

"Con QUID - assicura Maurizio Devescovi, dg Allianz e ad di San Felice - siamo convinti che gli ospiti porteranno con sé non solo il ricordo di una cucina sorprendente, ma anche quello del bellissimo rooftop e l'immersione nell'arte della Galleria Verticale".