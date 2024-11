"Com'eri vestita?" approda all'aeroporto di Malpensa

Ascolta ora 00:00 00:00

«Com'eri vestita» arriva all'aeroporto di Malpensa. In occasione della Giornata internazionale per il contrasto alla violenza sulle donne, domani la mostra contro la vittimizzazione secondaria delle vittime di stupro viene inaugurata all'interno dello scalo. L'appuntamento è alle 11 all'Area imbarchi B. Intervengono Michaela Cstelli, presidente di Sea Milan Airports, Silvia Cattafesta, vicepresidente di Libere Sinergie, l'associazione che organizza la mostra, Lella Costa, attrice e direttrice del Teatro Carcano.

«Com'eri vestita» resterà visibile a Malpensa fino all'Epifania. Nell'area partenze internazionali all'interno del Terminal 1, luogo scelto per l'esposizione contro ogni forma di violenza sulle donne, dalle parole ai fatti, transitano ogni giorno circa 25mila persone. L'iniziativa fino a pochi giorni fa era a disposizione del pubblico del Palazzo di giustizia milanese. Ecco spiegato il significato del titolo: «Una tuta da ginnastica, un tubino nero attillato, ma anche il grembiule per le pulizie o il pigiama, o comunissimi jeans e maglione a collo alto: è Com'eri Vestita?, la mostra di Libere Sinergie che riproduce gli abiti indossati dalle vittime di stupro. Un'esposizione che attraversa 17 storie di vittime di violenza sessuale per abbattere stereotipi e pregiudizi. Com'eri vestita? è infatti la domanda ricorrente posta alle vittime di stupro nelle stazioni di polizia, nelle aule di giustizia, nei media. Implica una presunta connessione tra la violenza subita e gli abiti indossati dalla vittima, spostando la responsabilità, o addirittura la colpa, su di essa».

Tra le molte iniziative previste per domani quella del Gruppo Mondadori. A Palazzo Mondadori sarà esposta un'installazione artistica del fotografo Nicola Ughi e del regista Tommaso Casigliani e allestita un'illuminazione speciale dedicata alle donne vittime di abusi.

Previsti inoltre contenuti e approfondimenti sul web e sui social del Gruppo per sensibilizzare sulla violenza di genere. E si terrà un incontro dedicato a dipendenti e collaboratori nell'ambito del percorso di «Diversity & Inclusion».