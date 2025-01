Il Comune ammette: "La moschea a San Siro? Nessun permesso"

Ascolta ora 00:00 00:00

«Non risultano presentati titoli edilizi per la realizzazione di luoghi di culto». Lo dice il Comune, sul caso San Siro.

Dopo le domande, iniziano ad arrivare risposte ufficiali sulla «moschea» in via di realizzazione in via Gianicolo. Non è stata presentata tempestivamente una Cila valida per quei lavori nell'ex autorimessa, e anche se ci fosse stata, non sarebbe ovviamente bastata per realizzare in quell'immobile uno spazio di preghiera. Questo precisa Palazzo Marino, rispondendo alla richiesta di accesso agli atti del consigliere Alessandro De Chirico (Fi) e alle iniziative degli esponenti di Fdi. L'associazione ha sì presentato una Cila, ma solo lunedì sera, per coincidenza giorno in cui è stato pubblicato il primo articolo sul Giornale. E dal momento che i lavori erano già iniziati, la comunicazione edilizia sarebbe tardiva. In ogni caso questa comunicazione non prevede (né potrebbe prevedere) il cambio d'uso a luogo di culto.

Non si può fare, insomma, la «moschea» che i fedeli dell'associazione «La Misericordia» sognavano di aprire per il Ramadan.

«La mia denuncia apparsa sule pagine del Giornale sta destando molta apprensione nel quartiere» commenta De Chirico, che chiede chiarezza. «Attendo fiducioso e ogni giorno andrò a verificare l'andamento dei lavori e che venga pagata l'occupazione di suolo pubblico per non far parcheggiare le auto davanti al cancello sprovvisto di divieto di soste» avverte. «Dalle verifiche che abbiamo condotto - fanno sapere da Fdi Bestetti e Antonio Salinari - risulta che i lavori per la realizzazione di una nuova moschea siano completamente abusivi, in quanto avviati senza il deposito di alcuna pratica e senza l'ottenimento di alcuna autorizzazione.

Questo dimostra la totale mala fede di chi voleva aprire una moschea senza alcun rispetto delle più elementari norme urbanistiche». «Il Comune intervenga immediatamente - avvertono - per fermare il cantiere e sanzionare i responsabili».