Emergenza sosta, la battaglia di FdI

Fratelli d'Italia si mobilita in Comune e in Regione per denunciare l'«emergenza parcheggi» a Milano e chiedere alla giunta di mettere finalmente mano a un piano serio e tutelare alcune categorie di lavoratori. Come gli operatori sanitari dell'ospedale Niguarda, che hanno chiesto dei posti auto riservati e gratuiti almeno durante il periodo dei cantieri in corso ma il Comune ha risposto picche. Il nodo parcheggi a Milano «non è stato mai così stretto - afferma il capogruppo milanese di FdI Riccardo Truppo -. La sinistra stringe le maglie alle auto, questo lo sappiamo, ma ora la situazione diventa nera. Stiamo ricevendo il grido di aiuto di realtà essenziali alla città: associazioni assistenziali, centri medici, ospedali, scuole, chi deve recarsi al lavoro per svolgere queste funzioni vitali per la città non sa più come farlo. Ora che il Comune sta mettendo a pagamento tutti i parcheggi (fatti salvi i residenti) stanno emergendo delle crisi inascoltate e rischiosissime». La vicecoordinatrice milanese Deborah Dell'Acqua rincara la dose: «Queste realtà non sanno più a chi appellarsi. I lavoratori sprovvisti di alternative alle auto stanno meditando di trasferirsi». In Regione il capogruppo FdI Christian Garavaglia porterà avanti una battaglia gemella: «Abbiamo già evidenziato le criticità legate alla carenza di parcheggi a Milano.

Assurdo che a rimetterci siano anche gli operatori sanitari». Truppo depositerà domani una mozione che «invita a formulare una nuova delibera per il Piano parcheggi che preveda la possibilità per realtà di rilevanza sociale di richiedere alcuni posti riservati».