Concerti, piano anti caos bocciato di nuovo: "Mancano pure i wc"

Secondo concerto e ancora proteste sulla gestione del traffico e sosta selvaggia. A dare il via alla stagione degli show estivi nell'area di San Siro (trentuno date in calendario tra stadio, Ippodromo Snai e Ippodromo La Maura) sono stati gli Imagine Dragons martedì 27 giugno a La Maura, due sere fa Justin Timberlake (nella foto) ha aperto gli «I-Days» allo Snai San Siro. E il consigliere di Forza Italia Alessandro De Chirico, residente nella zona, ha bocciato di nuovo il Comune: «Secondo flop consecutivo dello "straordinario" piano anti caos. Ho potuto constatare di persona - riferisce - un grande presidio di forze dell'ordine in piazzale Lotto, agli ingressi dell'Ippodromo del Galoppo, ma nei quartieri intorno nessun posto di blocco agli ingressi delle zone verde e rossa. Il giorno dopo è anche peggio vedere i marciapiedi utilizzati come latrine, con l'odore nauseabondo che ne consegue. Su tutta viale Caprilli non c'era un solo bagno chimico e quelli piazzati in piazzale Lotto erano troppo lontani per chi si è fatto ore di fila». De Chirico aggiunge che «quel che è peggio è che l'amministrazione comunale guidata dal Pd ha cancellato la commissione prevista per spiegare l'ordinanza viabilistica firmata per scongiurare la paralisi dei quartieri, forse perché prima va spiegata e capita da chi l'ha elaborata.

Non c'è modo di confrontarsi con i comitati residenti che giustamente protestano con decine di mail senza avere alcuna risposta. Dal 7 al 12 giugno si preannunciano 6 notti consecutive di show, l'esasperazione dei residenti verrà messa a durissima prova».