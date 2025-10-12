Confcommercio festeggia gli ottant'anni con incontri, mostra e testimonianze

Incontri, testimonianze, una mostra con fotografie e documenti storici e materiali inediti. Il 24, 25 e 26 ottobre Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza festeggia i suoi primi 80 anni. Si parte venerdì 24 con un appuntamento istituzionale alle ore 11 a Palazzo Castiglioni in corso Venezia 47, la sede dell'associazione dei commercianti. Padrone di casa il presidente Carlo Sangalli e interverranno il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco Beppe Sala, il vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l'Azione Sociale monsignor Luca Bressan. É prevista anche la partecipazione del ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso. E ci saranno le interviste-testimonianza di imprenditori storici del commercio in città come Luigi Luini, il "re dei panzerotti" che a 94 anni ancora apre il forno vicino al Duomo alle 5 e 30 del mattino e prepara l'impasto della specialità che tutti i giorni attira file milanesi e turisti da generazioni. Concluderà l'evento il giornalista e saggista Paolo Mieli, in dialogo con Elisabetta Soglio del Corriere sulla storia e il ruolo di Confcommercio Milano e dei settori economici del terziario che hanno contribuiscono allo sviluppo del territorio.

Sabato 25 e domenica 26 ottobre a Palazzo Bovara, il Circolo del Commercio al civico 51 di corso Venezia, apre al pubblico una mostra con fotografie d'epoca, documenti storici e materiali inediti, dedicata alla storia di Confcommercio e delle imprese del terziario. Si potrà visitare gratuitamente (previa registrazione sul canale www.eventbrite.it) dalle ore 10.30 alle 18. Sempre sabato 25, sarà possibile partecipare ai numerosi eventi promossi da 29 attività storiche di Milano città con l'iniziativa del Club Imprese Storiche "Storie di lavoro e tradizione con le imprese storiche": durante la giornata appuntamenti in negozi e locali con visite, eventi culturali, laboratori (sempre su prenotazione on line). Il compleanno di Confcommercio si festeggia con eventi anche a Monza e Lodi.

Celebrazione a Monza lunedì 10 novembre (ore 10.30) all'Auditorium Egidio Ghezzi in via Grigna 13 mentre a Lodi l'appuntamento è per lunedì 24 novembre (alle ore 10.30) all'Auditorium Tiziano Zalli in via Polenghi Lombardo 13).