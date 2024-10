Così Promopharma rende più forte il sistema immunitario

Ascolta ora 00:00 00:00

I cambiamenti climatici stanno provocando frequenti sbalzi di temperatura, che mettono alla prova la capacità di adattamento e termo-regolazione del nostro organismo e modificano gli ecosistemi, creando condizioni più favorevoli alla proliferazione di patogeni e vettori.

Normalmente il sistema immunitario non è del tutto performante nei bambini, che devono ancora farsi le difese, e negli anziani che, pur avendo già sviluppato un'immunità verso molte tipologie di virus, sono magari deboli per via di patologie concomitanti, assunzione di farmaci che curano ma allo stesso modo alterano un equilibrio fisiologico già delicato. Ma tutti possiamo non avere il sistema immunitario al top per via di stili di vita poco sani, abitudini alimentari errate e perché siamo stressati. In un momento in cui i virus circolano 365/365 giorni all'anno, insomma, risulta necessario non solo rafforzare costantemente le difese immunitarie ma anche contrastare lo stress ossidativo.

Promopharma propone per tutti una selezione di integratori a base di alcuni principi attivi che, da soli o in sinergia, oltre a modulare le difese immunitarie, aiutano a contrastare lo stress ossidativo.

Iniziamo dalla Lattoferrina, proteina naturalmente presente in secrezioni quali lacrime, sudore e latte materno. Secondo diversi studi scientifici, supporterebbe l'organismo in ben quattro delle sue attività essenziali: anti-batterica, anti-virale, regolatoria dell'infiammazione scatenata quando l'organismo inizia a combattere virus e batteri, e pre-biotica (favorirebbe la crescita dei bifidobatteri nell'intestino, sede privilegiata delle nostre difese immunitarie). L'ideale sarebbe assumere Lattoferrina pura e ad alta biodisponibilità, quale ad esempio quella degli integratori e dispositivi medici Lattoferrina 200 Immuno di Promopharma, e disponibile in formato Stick Pack orosolubile e in Capsule gastroresistenti.

La Vitamina C è da sempre un must-have per supportare il sistema immunitario e per le sue proprietà antiossidanti. Vitamina C Pocket Liposomiale di Promopharma, in formato stick pack orosolubile, oltre ad essere a rilascio prolungato nell'arco della giornata, è in formulazione liposomiale per migliorare la biodisponibilità.

Ed eccoci a Glutatione o GSH, considerato il più potente antiossidante prodotto a livello organico. Questa molecola viene prodotta a livello del fegato e successivamente inviata e stoccata nei vari organi, in particolare nei polmoni, nel cervello e nelle cellule sanguigne. Il Glutatione agisce come molecola scavenger (spazzina) nei confronti dei radicali liberi dell'ossigeno. Inoltre, gli vengono attribuite anche attività detossificanti, immunomodulanti e citoprotettive. Infine, sembra che sia anche utile per rigenerare le vitamine C ed E (entrambe con funzione antiossidante e anti-age), e per trasportare le molecole di mercurio, dannoso, al di fuori delle cellule cerebrali.

Botanical Mix Glutatione Pocket Liposomiale di Promopharma è un food supplement a base di LGS Complex, complesso con Glutatione liposomiale per una migliore biodisponibilità, e SAMe (S-Adenosil-L-metionina), con aggiunta di Cardo mariano, fitoestratto utile a coadiuvare le funzioni depurative dell'organismo.

