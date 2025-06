Costi troppo elevati: chiude la storica Libreria dei Ragazzi

Addio (per ora) alla storica Libreria delle Ragazze e dei Ragazzi. Con un messaggio sui propri canali social, infatti, la libreria annuncia la chiusura dell'attuale sede di via Tadino, in attesa di una nuova sistemazione. Dopo lo spazio Wow Museo del Fumetto, chiude così un altro presidio della cultura milanese, in questo caso dedicato ai giovanissimi. "Carissime amiche e carissimi amici - si legge nel messaggio - dal prossimo agosto, la nostra sede della Libreria delle Ragazze e dei Ragazzi di Milano in via Tadino 53 a Milano purtroppo chiuderà. In attesa di una nuova casa".

"Questa libreria non è solo un luogo fisico, ma una casa viva di storie, incontri, emozioni e comunità. Da quando è nata nel 1972 grazie a Gianna Vitali e Roberto Denti - ricordano i librai - è diventata un punto di riferimento per generazioni di bambine, bambini, ragazzi, genitori, insegnanti, bibliotecari e lettrici e lettori appassionati". "In questi anni abbiamo costruito relazioni vere, durature, profonde con piccoli e grandi, con intorno tutta la comunità del libro e della lettura. Quella della chiusura è oggi una decisione inevitabile, molto sofferta, dettata da costi ormai insostenibili per mantenere attiva questa sede. Ci auguriamo di poter immaginare un nuovo inizio in una nuova casa per la nostra libreria a Milano, dove continuare a crescere e a innovare, sempre con lo stesso spirito aperto, curioso, propositivo. Ci auguriamo, insomma - concludono - che questa sia solo una pausa breve nella nostra attività e di tornare presto ad annunciare una riapertura (...)".

Infine, l'invito "perché ogni saluto

merita di essere condiviso...", il primo luglio, per "un aperitivo di arrivederci dei librai con tutti gli amici e le amiche della Libreria, grandi e piccoli, con autori, editori e collaboratori e chiunque vorrà esserci".