Criminali di tutti i tipi: La7 e Sky indagano sul male

Se siete attratti dalla storia della criminalità, da ladri, assassini, impostori, imbroglioni e tutto il peggio che aleggia nei vostri incubi, non dovete perdervi alcune proposte (poco allettanti) offerte dalla tv. Prima di tutto il nuovo appuntamento del lunedì de La 7 intitolato 100 minuti, un excursus che scava sotto la cronaca, puntiglioso, dettagliato, realizzato da reporter segugi che è una manna per chi ama questo genere di investigazioni, con la conduzione di Corrado Formigli (foto) e Alberto Nerazzini. Un racconto attraverso un film di inchiesta che si unisce all'approfondimento senza il chiacchiericcio fastidioso dei talk. La prima puntata su Roma violenta e la seconda dedicata alla più grande truffa finanziaria di Massimo Bochicchio degli ultimi anni in Italia hanno ricevuto buoni ascolti.

Se invece volete andare indietro nel tempo, tra gli anni 70 e i 90, per scoprire qualcosa di più su quattro organizzazioni criminali che hanno seminato il terrore in tutta Italia potete guardare Bande criminali da stasera alle 22 su Sky Crime, Now e Sky Documentaries: storie di violenza, disprezzo per la società, deliri di onnipotenza. Dal clan dei marsigliesi alla banda di via Padova passando per quella della Comasina fino ad arrivare alla banda dell'Arancia Meccanica, le loro storie in realtà ne raccontano una sola: fughe, adolescenze difficili, famiglie disgregate, brama di soldi, lusso e donne. Una sola è la via per raggiungere questi scopi: il terrore delle armi.

La docu-serie, in 4 puntate, è prodotta da Stand By Me per A+E Networks Italia.