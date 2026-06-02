Alcol e marijuana, l’orrore su Beatrice e le sorelline: “Schiaffi e segregazioni”

È la storia di un orrore senza fine quello che emerge dalle carte dell’inchiesta relativa alla morte della piccola Beatrice , la bimba di 2 anni deceduta a Bordighera lo scorso 9 febbraio. Secondo quanto riporta La Repubblica , anche le sorelline di 7 e 9 anni sarebbero state vittime di soprusi da parte della madre, Emanuela Aiello, e del compagno di quest’ultima, Emanuel Iannuzzi. Oltre agli schiaffi, le bimbe sarebbero state rinchiuse nelle rispettive camere e avrebbero avuto l’obbligo di sbrigare le faccende domestiche. Da qui l’accusa di maltrattamenti nei confronti delle tre minori contestata a entrambi indagati.

Le ultime ore di Beatrice

Nell’ordinanza con cui il gip Massimiliano Botti ha disposto la custodia cautelare in carcere per Iannuzzi si legge come, la sera del 7 febbraio, Emanuela Aiello avesse intenzione di “abbandonare per l’ennesima volta le figlie a Bordighera” da sole. Alle rimostranze di una delle tre figlie, che non si sentiva bene, avrebbe poi deciso di portarle con sé dal compagno a Perinaldo. Prima di cena “Iannuzzi colpiva con uno schiaffo” una delle sorelline di Bea, la quale avrebbe già versato in uno stato di grave sofferenza. Un amico della coppia avrebbe notato “un vistoso livido di colore viola sulla mascella destra che scendeva verso il viso il collo”.

La droga e l’alcol

Mentre Beatrice era affidata alle cure delle tre sorelline, la madre “era intenta a cenare, bere alcol e assumere sostanze stupefacenti, marijuana/hashish - puntualizza il gip - con gli altri commensali”. Secondo chi indaga, c’era marijuana anche nella sigaretta che Manuel Iannuzzi avrebbe fatto fumare alla piccina, come si vede nel video acquisito agli atti. Quanto alle due bimbe di 7 e 9 anni, le cui testimonianze sono state decisive ai fini delle indagini, nell’ordinanza si rileva “un vasto turbamento alla psiche delle figlie superstiti”. “Queste ultime - osserva il gip - non hanno ancora manifestato alcun desiderio di fare rientro nella loro abitazione di Bordighera e anzi hanno espresso la propria serena adesione al percorso di collocazione protetta disposto dal Tribunale dei Minorenni, sintomo che, con la cooperazione attiva e passiva della madre, è divenuto foriero di una insostenibile sofferenza”.

Il padre delle bimbe: “Voglio rivederle”

Intanto il papà delle due sorelle di Beatrice, Maurizio Rao, ha chiesto di poter vedere le figliolette. Al momento, l’uomo si trova recluso nel carcere di Sanremo per alcuni precedenti in alcun modo riferibili all’inchiesta che vede indagati Aiello e Iannuzzi.

“Ora voglio solo riabbracciare le mie due figlie o almeno parlare con loro, visto che da mesi non le sento neanche. - ha comunicato Rao al proprio legale, l’avvocato Fabio Scaffidi - Chi è responsabile deve pagare con pene esemplari”.