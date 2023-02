Amanda Knox posta una sua foto in carcere ed è polemica social

Sorridente e sullo sfondo una finestra con le sbarre, così appare Amanda Knox in una fotografia che la ritrae in carcere postata recentemente sul suo profilo Twitter. Lo scatto ha suscitato non poche discussioni, tanto che diversi utenti hanno commentato molto negativamente il post della 35enne statunitense.

" Questa è una mia foto nel cortile della prigione nel bel mezzo di tutto questo. Tutti stanno attraversando qualcosa, anche quando sorridono. Se per te è lo stesso, spero che leggere questo aiuti ", è il messaggio che accompagna l'immagine. Nella foto, si vede una Amanda Knox vestita di rosa che sorride verso l'obiettivo. La presenza della finestrella con le sbarre alle sue spalle indica che la giovane si trova in carcere, anche se la Knox non dà riferimenti a riguardo, lasciando che lo scatto comunichi da solo. È molto probabile che la fotografia risalga al periodo in cui la 35enne si trovava detenuta nella casa circondariale di Perugia, dove ha trascorso quasi quattro anni per l'omicidio di Meredith Kercher, prima di essere assolta e scarcerata.

Se la Knox intendeva dare un messaggio positivo, però, ha miseramente fallito. Il popolo di Twitter è insorto contro di lei. Il suo sorriso, i suoi capelli raccolti, la sua maglietta rosa stridono fortemente con l'ambiente del carcere. Non si capisce, inoltre, se lo scatto sia un selfie oppure se sia stata un'altra persona a fare la foto.

"Come ha fatto la macchina fotografica a finire in prigione? Bisogna consegnare tutto quando entro in prigione ", è il commento di un utente. E, ancora: "Chi ha fatto la foto? ", o "Questa foto è una totale stro*****! ".

Sotto il post di Amanda Knox non sono però mancati anche messaggi di ringraziamento o di supporto. In molti sono congratulati con lei per l'esempio che ha voluto dare. " Grazie per aver condiviso questo Amanda. Rappresento persone condannate ingiustamente (in procedimenti penali e civili) e ognuno di loro affronta la propria situazione in modo diverso. Invierò ad alcuni di loro questo post straordinario. Sono sicuro che li aiuterà in qualche modo ", è il commento di un utente Twitter. " Grazie per aver condiviso questo, potente, triste, ma pieno di speranza ", ha aggiunto un altro.