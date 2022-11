"Ho incontrato Amanda". Parla l'ex pm che indagò sull'omicidio di Meredith

" Ho incontrato Amanda Knox, ma rimango assolutamente convinto di quello che è stato il nostro impianto accusatorio ". A dirlo è l'ex magistrato Giuliano Mignini, il pm che indaganò sull'omicidio di Meredith Kercher (Perugia,1°novembre 2007). La scorsa estate, ha incontrato Amanda Knox " dopo che lei - ha ricordato nel corso di un'intervista all'Ansa - aveva più volte chiesto di vedermi. Ora che sono in pensione e posso dire di essere solo un privato cittadino ho ritenuto giusto incontrare una persona che si era ritenuta vittima di pregiudizi. Ho sempre parlato con le persone e tengo a sottolineare che ho finito la carriera con il riconoscimento della massima professionalità ".

L'incontro con Amanda Knox

Giuliano Mignini fu, all'epoca dei fatti, tra i primi inquirenti ad arrivare nell'abitazione di via della Pergola 7, teatro del terribile delitto. Così come ventilò, al tempo delle indagini, l'ipotesi di un eventuale coinvolgimento di Amanda Knox e Raffaele Sollecito (entrambi assolti con sentenza definitiva della Corte di Cassazione nel 2015 ndr) nella tragica vicenda. I suoi sospetti muovevano da alcune dichiarazioni, suscettibili di interpretazioni equivoche, rese dall'americana agli investigatori. A 15 anni dai fatti, l'ex magistrato è tornato a parlare del delitto proprio con Knox. " Con lei abbiamo anche parlato del processo - ha spiegato Mignini riferendosi all'ultimo incontro con la 35enne di Seattle - e le ho fatto notare alcune delle sue contraddizioni. In particolare che da dove sostenevano di trovarsi la sera del delitto lei e Raffaele Sollecito, a casa di quest'ultimo, era impossibile vedere l'abitazione dove venne uccisa Meredith e che quindi lei non poteva sapere cosa accadeva lì come invece ha fatto ".

"Non ha capito cosa è successo"