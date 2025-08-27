Arresti per spaccio a Livorno: tra gli indagati anche un tunisino coinvolto nell'omicidio Magina

La scorsa notte a Livorno si è svolta l'operazione Garibaldi, condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno, nelle province di Livorno e Pisa, coadiuvati dai Reparti dell’Arma territoriale competenti, nonché da R.O.S., da S.O.S. e S.I.O. del 6° Battaglione Toscana, Nucleo Elicotteri di Pisa, Nuclei Cinofili di Firenze e San Rossore (Pisa). Sono stati impiegati oltre 150 militari che hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 15 soggetti, fra questi 11 sono senza fissa dimora e risultano irregolari sul territorio nazionale. Sono stati disposti 5 arresti in carcere, 1 agli arresti domiciliari e 9 divieti di dimora nella provincia di Livorno. Le accuse sono, a vario titolo e in concorso tra loro, di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

I carabinieri hanno smantellato una centrale dello spaccio a Livorno, in pieno centro, talmente consolidata da rendere agevole per chiunque l’approvvigionamento di droga in loco senza preventivi contatti/accordi, generando una diffusa percezione di insicurezza e allarme sociale, aggravati dal fatto che le transazioni avvenivano in pieno giorno, alla presenza di famiglie e bambini che frequentavano le aree giochi attrezzate presenti in piazza. Le modalità di spaccio erano sistematiche e ripetitive: gli acquirenti arrivavano a piedi, in bicicletta o in auto, si avvicinavano agli spacciatori costantemente presenti in piazza mostrando il denaro e ricevevano la dose, precedentemente occultata tra i veicoli in sosta nelle vicinanze, tra gli indumenti personali degli indagati o sfruttando le baracchine della piazza, nel tentativo di eludere i controlli delle forze dell’ordine.

Nel corso delle attività che a partire dal 2024 hanno avuto ad oggetto piazza Garibaldi a Livorno sono stati conseguiti importanti risultati operativi da parte dell'Arma: 10 persone sono state arrestate, 12 sono state deferite in stato di libertà, 57 assuntori (tra i quali 7 minori) sono stati segnalati alla Prefettura di Livorno, ricostruite e documentate oltre 430 cessioni di stupefacenti, tra le quali almeno 7 nei riguardi di ulteriori minorenni in fase di identificazione, sequestrati circa 2 kg di droga. Tutti i soggetti coinvolti risultano gravati da numerosi precedenti penali, sia per reati legati agli stupefacenti, che per delitti contro la persona e contro il patrimonio. Tra gli indagati risulta anche H.H.