"Non ha commesso il fatto": assolto Napoletano, ex direttore del Sole 24 Ore

Roberto Napoletano, ex direttore del Sole 24 Ore, è stato assolto dall'accusa di aggiotaggio e false comunicazioni sociali nell'ambito dell'inchiesta per le presunte irregolarità nei conti del gruppo e per le copie "gonfiate" del quotidiano economico. Lo ha stabilito la seconda Corte d’Appello di Milano, che ha rigettato la richiesta con cui la Procura generale aveva proposto la conferma della sentenza di condanna a 2 anni e 6 mesi del Tribunale.

Napoletano, ora alla guida del Quotidiano del Sud, ha sempre respinto le accuse dei giudici. Nel 2017 era stato coinvolto nell'inchiesta e sfiduciato dall'assemblea dei giornalisti del Sole 24 Ore. Stando alle accuse, per alcuni anni i dati sulle vendite delle copie digitali sarebbero stati gonfiati, come pure una parte significativa delle copie cartacee.

"Giustizia è fatta dopo sei anni di ingiuste sofferenze per un'accusa totalmente infondata che è stata finalmente riconosciuta come tale e con una decisione che ci auguriamo sia definitiva" - ha commentato il legale del giornalista, Guido Carlo Alleva - "Sin dall’inizio di questa vicenda abbiamo fermamente sostenuto la correttezza delle condotte di Roberto Napoletano che ha sempre e soltanto esercitato il proprio ruolo di direttore editoriale del Sole 24 Ore nel suo modo appassionato e sempre rigoroso" .

Napoletano, 62 anni, ha iniziato la sua carriera nei giornali locali di Napoli. Nel 1996 approda al Sole 24 Ore come caposervizio, poi caporedattore dell'economia italiana e infine vicedirettore presso la redazione romana. Dopo la parentesi come direttore de Il Messaggero, dal 2006 al 2011, ritorna al giornale di proprietà di Confidustria, assumendone la direzione al posto di Gianni Riotta.