Garlasco, le intercettazioni del padre delle Cappa per infangare Feltri

Il caso di Garlasco è tornato prepotentemente a occupare pagine e pagine di giornali e siti web per le nuove possibili svolte. Prima l'iscrizione nel registri degli indagati (ancora una volta) per Andrea Sempio, amico di Marco Poggi ai tempi del delitto, poi la notizia delle perquisizioni a casa sua e di altri due amici, il dragaggio della roggia che scorre a Tromello, nei pressi di Garlasco e la conferma che l'impronta trovata 18 anni fa sul muro nei pressi del cadavere di Chiara Poggi era di Sempio. Lui è l'unico indagato ma gli accertamenti stanno facendo il loro corso e al momento l'unico colpevole, con condanna definitiva, è Alberto Stasi. L'attenzione mediatica ha smosso le acque e il settimanale Giallo, edito da Urbano Cairo e diretto da Albina Perri, venerdì 23 maggio uscirà in edicola con una esclusiva sul caso che coinvolge l’avvocato Ermanno Cappa, padre delle gemelle, e Vittorio Feltri.

Si tratta di presunte intercettazioni che risalgono al periodo immediatamente successivo al delitto. Mentre veniva intercettato dagli inquirenti, l'avvocato avrebbe riferito alla moglie e alle figlie che da lì a pochi giorni avrebbe avuto un incontro a Roma con alcuni deputati per attaccare Vittorio Feltri, che ai tempi lavorava al quotidiano Libero, dove venivano pubblicate, come nel resto dei quotidiani italiani, notizie in merito al delitto. Anche Libero pubblicata esclusive e scoop sull'argomento e l'avvocato Cappa, stando a quanto riferisce Giallo, avrebbe avuto in programma un viaggio a Roma per " attaccare Feltri e avere notizie su chi ha passato i verbali ", si legge nell'anticipazione del settimanale.

Giallo riferisce anche che in quel periodo l'avvocato Cappa avrebbe anche contattato alti funzionari del Garante della Privacy e dell’Ordine dei giornalisti e che si sarebbe rivolto anche a un senatore, A.C. Nella sua nota di anticipazioni, il settimanale riferisce anche che tutti i documenti originali saranno disponibili sulle copie in edicola da domani. Nel frattempo, l'avvocato Solange Marchignoli, legale di Francesco Chiesa Soprani e amico di Paola Cappa, ha riferito di aver preso " contatti con un'agenzia per riversare i messaggi ricevuti dal mio assistito su un supporto telematico e poterli così consegnare alla Procura, salvo che non intervenga prima la chiamata del pubblico ministero ". È stato Chiesa Soprani a far uscire gli audio che Paola Cappa gli ha inviato negli ultimi mesi e che sono stati trasmessi a Le Iene.

I messaggi sono 186 e verranno ufficialmente consegnati, poi se possono contribuire all'indagine bene, altrimenti nulla. Non sarà un virgolettato che cambierà l'indagine

", ha chiosato Marchignoli.