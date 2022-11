"Stava dietro la porta". I dettagli che incastrano Benno Neumair

"Benno Neumair era completamente sano di mente quando ha ucciso suo padre, sua madre e quando si è liberato dei corpi. Vi chiedo di tenere conto di questo fatto e di accettare la sua piena responsabilità ". A dirlo è stato Carlo Bertacchi, il legale di Madè Neumair, dinnanzi alla Corte d'assise di Bolzano, presieduta da Carlo Busato, nel processo a carico del 31enne bolzanino accusato di omicidio aggravato plurimo e occultamento di cadavere. Ieri, mercoledì 17 novembre, la pubblica accusa ha chiesto l'ergastolo per l'imputato.

La richiesta di condanna all'ergastolo

Il processo nei confronti di Benno Neumair è giunto alle battute conclusive. Nel corso della requisitoria davanti alla Corte di Assise di Bolzano, i pm Federica Iovene e Igor Secco hanno chiesto la condanna all'ergastolo per il giovane che, il 4 gennaio del 2021, strangolò entrambi i genitori - Peter Neumair e Laura Perselli - e successivamente gettò i cadaveri nell'Adige. L'accusa, oltre all'ergastolo ha chiesto anche l'isolamento diurno per un anno. Il duplice delitto secondo il pm Iovene è stato " commesso con piena coscienza e volontà ". L'utilizzo di una corda " per strangolare i genitori denota una particolare intensità del dolo ". In conclusione della requisitoria, i due pm hanno evidenziato che l'imputato, dopo l'omicidio, ha gettato i corpi dei suoi genitori " senza pietà" nelle gelide acque nel fiume.

"Benno menzognero cronico"