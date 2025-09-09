Caso Almasri: indagata Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro Nordio

Come era nell'aria già nei mesi scorsi, la capo di Gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi è stata iscritta nel registro degli indagati dalla procura di Roma, per il caso di Osama Njeem Almasri, il comandante libico arrestato e poi rimpatriato dall'Italia nel gennaio scorso. È indagata per il 371 bis del codice penale, cioè le false informazioni al pubblico ministero. Punisce chi "rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa rispetto ai fatti sui quali viene sentito". A Bartolozzi viene contestato un reato diverso a quello di cui sono accusati il sottosegretario con delega ai servizi segreti Alfredo Mantovano e il ministro Matteo Piantedosi (peculato e favoreggiamento) e Carlo Nordio (omissione di atti d'ufficio), per i quali il tribunale dei ministri ha inviato alla Camera la richiesta di autorizzazione a procedere. Inquisita per condotte differenti dal punto di vista formale, per Bartolozzi quindi non esiste lo "scudo" - cioè l'autorizzazione a procedere - concesso abitualmente ai coimputati di un reato ministeriale: la prassi vuole infatti che se il reato è lo stesso, il passaggio preliminare alla Camera vale per tutti, che siano protetti da immunità parlamentare oppure no.

Bartolozzi è accusata di avere svolto un ruolo importante nella gestione del dossier aperto con l'invio da parte dell'Aja del mandato d'arresto per Almasri e del successivo scambio di comunicazioni all'interno del ministero tra il 19 gennaio, giorno dell'arresto del generale libico ed il 21, data del suo rimpatrio. Aveva comunicato al tribunale dei ministri di aver informato il ministro Nordio, con il quale ha detto di sentirsi al telefono "fino a quaranta volte al giorno", nella tarda mattinata di domenica 19 gennaio, poco dopo il suo arresto di cui aveva avuto notizia con un messaggio via Signal del capo della polizia Vittorio Pisani. Ha spiegato che dopo una riunione con i servizi segreti che si tenne quel pomeriggio alle 14 con il direttore dell'Aise Giovanni Caravelli, il sottosegretario Mantovano e altre persone, ritenne che della vicenda non dovesse farne cenno con nessuno. Neanche al ministro.

E "Lo ritenni un segreto di stato", ha detto. Ecco perché gli avrebbe nascosto la bozza predisposta dall'ufficio tecnico sulla vicenda: "Non l'ho ritenuto opportuno", è stata la sua difesa. Ma i pm evidentemente non le credono.