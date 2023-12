Caso Ferragni-Balocco, la procura di Milano è pronta ad aprire un fascicolo

L'esposto del Codacons (che ipotizza il reato di truffa) sul caso del pandoro Balocco sponsorizzato Chiara Ferragni è arrivato sul tavolo dei magistrati. La procura di Milano è quindi pronta ora ad aprire un fascicolo, valutando un modello 45 (senza ipotesi di reato né indagati), un 44 (con ipotesi di reato ma senza indagati) e un 21 (con ipotesi di reato e indagati). Come riferito da fonti legali, il reato di truffa (articolo 640 del codice penale) è procedibile a querela di parte: dunque sarebbe il singolo acquirente del pandoro e a dovere dimostrare, esibendo lo scontrino e la ricevuta di avvenuto pagamento, di essere stato "danneggiato" e raggirato. Ecco perché il Codacons ha chiesto ai consumatori di inviare alla sua associazione la documentazione per intentare causa all'influencer.

"Se confermati i fatti così come riportati oggi dai mass media, ci troveremmo di fronte ancora una volta ad una operazione commerciale della Ferragni mascherata da beneficenza, un vero e proprio inganno a danno degli acquirenti con l’aggravante di sfruttare i bambini affetti d’autismo – aveva attaccato il Codacons in una nota –. Una sponsorizzazione che, stando alle indiscrezioni emerse, avrebbe fruttato in due anni la stratosferica cifra di 1,2 milioni di euro all’influencer, a fronte di una donazione ‘elemosina’ di appena 36mila euro in favore del progetto benefico ‘I Bambini delle Fate’, per giunta eseguita dalla società Dolci Preziosi e non dalla Ferragni, senza alcuna correlazione fra le vendite delle uova e l’entità della donazione”.