"Risarcimento integrale". Inps revoca la costituzione di parte civile nel caso Visibilia

Sul caso Visibilia, in seguito alle notizie diffuse dalle agenzie di stampa riguardanti il processo, l'Inps è voluta intervenire spiegando che " la difesa dell'Inps ha anticipato oggi al Giudice dell'udienza preliminare che, avendo ottenuto l'integrale risarcimento del danno patrimoniale e perfezionato l'accordo per il ristoro integrale delle ulteriori voci di danno ", una volta " ricevuto quest'ultimo pagamento, revocherà la propria costituzione di parte civile ". Infatti, l'istituto ha voluto sottolineare che " a seguito della soddisfazione di ogni voce di credito per i fatti per cui si procede, non ha più titolo a restare nel processo ".

Lo stesso istituto ci ha tenuto a precisare che " il danno patrimoniale derivante dall'illegittima fruizione della Cig Covid è stato, nel corso del processo, integralmente risarcito dalle due società coinvolte ". Nella nota è stato, inoltre, aggiunto che " le difese degli imputati hanno proposto all'Inps il saldo dell'ulteriore danno non ancora risarcito, offrendo il pagamento dell'intero danno da disservizio (come quantificato nell'atto di costituzione di parte civile) e del danno non patrimoniale, in misura conforme a quanto ragionevolmente sarebbe stato liquidato dal Giudice ". L'Inps ha poi sottolineato che a tutto questo " si è aggiunta la rifusione delle spese di costituzione di parte civile ".

La decisione dell'Inps era stata anticipata dall'avvocato del ministro del Turismo, Daniela Santanchè, sottolineando che la decisione è stata assunto dall'istituto " perché ha preso atto delle circostanze in cui non ci sono più pendenze in atto ". Il collegio difensivo del ministro è cambiato di recente e aggiunge allo storico avvocato Nicolò Pelanda il suo collega Salvatore Pino e voci vicine a Santanché sottolineano che questa non è una tattica dilatoria, ma semplicemente un cambiamento nella difesa al mutare della situazione processuale.

non è una manovra dilatoria. Assisterò la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, nel processo come è giusto che sia. Ha tutto il diritto di nominare un difensore e basta

All'uscita del tribunale questa mattina, il legale del ministro ha ribadito che "".