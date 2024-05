"Chico Forti è innocente, rilasciatelo". La lettera del fratello di Dale Pike

Da sempre convinto dell'innocenza di Chico Forti, secondo lui accusato ingiustamente dell'omicidio del fratello Dale avvenuto a Miami nell'oramai lontano 1998, Bradley Pike ha voluto contattare la madre del nostro connazionale dopo il suo ritorno in Italia. Non si tratta del primo messaggio da lui scritto nel tentativo di difendere Forti, che ha scontato 24 anni di carcere negli Stati Uniti d'America prima di fare ritorno a casa.

La lettera al governatore

"Sono il fratello del defunto Anthony Dale Pike, assassinato in Florida nel Febbraio del 1998" , si legge nel messaggio diffuso in più di un'occasione dalle Iene e che ha riproposto anche Quarto Grado. "Scrivo questa lettera a sostegno dell’immediato rilascio di Chico Forti, che è stato giudicato colpevole dell’omicidio di mio fratello Anthony e successivamente condannato all’ergastolo nel giugno del 2000" , prosegue Bradley.

"Credo fermamente che il signor Forti sia innocente rispetto al reato per il quale è stato ingiustamente detenuto per vent’anni. Considerata questa dura circostanza, sostengo pienamente la concessione della grazia al signor Forti il prima possibile" , chiedeva allora il fratello della vittima al governatore della Florida.

"L’omicidio di mio fratello è stata una tragedia che mi ha perseguitato negli ultimi vent’anni, ma aggiungerlo alla sofferenza di un uomo innocente è un peso troppo grande da sopportare per il resto dei miei giorni. Chiedo quindi, per favore, che il signor Forti venga rilasciato dal carcere per evitare ulteriori sofferenze inutili e ingiustificate" , concludeva la missiva.

Il messaggio alla madre di Chico

Durante l'ultima puntata di Quarto Grado è stata inoltre diffuso anche il contenuto di una missiva scritta dallo stesso Bradley Pike ma indirizzata in questo caso alla signora Maria Loner, la madre 96enne di Forti che l'italiano ha potuto incontrare a Trieste e rivedere dopo ben 16 anni. L'ultima volta che la donna aveva potuto parlare di persona al figlio, recandosi per questo a Miami, era stata infatti in occasione del suo 80esimo compleanno.

Una volta concluse le operazioni di rientro in Italia di Chico Forti, Bradley ci ha tenuto a far recapitare un messaggio di solidarietà diretto ai parenti del 65enne trentino, in particolar modo proprio alla madre.

"Come vi ho detto, vi sarei molto grato se poteste far arrivare questo messaggio alla mamma di Chico" , esordisce il fratello di Anthony Dale Pike. "Sono davvero molto felice che sia finalmente riuscita a rivedere suo figlio dopo tutti questi anni e dopo le tragedie e il lutto con cui entrambe le nostre famiglie hanno dovuto fare i conti negli ultimi ventisei anni" , scrive Bradley.

"La cosa più crudele che si possa infliggere a una persona, specialmente se è madre, è separarla dal proprio figlio, indipendentemente dalle sue azioni" , considera ancora l'uomo, con la speranza che un giorno le due famiglie possano incontrarsi. "Mi auguro di poterci ritrovare e piangere insieme le vite sprecate/perdute, pensando a quello che avrebbero potuto essere se tutta questa storia non fosse avvenuta" , auspica Bradley.

"Si rassereni ora e si goda la prossimità di Chico, sperando che un giorno riusciate a sedervi a tavola insieme a tutti i vostri cari e guardare negli occhi i vostri figli, lavorando e pregando affinché possano vivere in un mondo più giusto"

, si legge in conclusione.