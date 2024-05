Chico Forti lascia il carcere. L’incontro con la madre nella sua casa natale

Un momento di grande emozione attende Chico Forti, l’ex velista condannato negli Usa e rientrato in Italia lo scorso 18 maggio. L’uomo esce oggi dal carcere di Montorio a Verona, che lo ospita, per incontrare la madre 96enne nella sua casa di Trento, ma anche lo zio Gianni e il fratello Stefano.

Tanta emozione da parte dei partenti di Forti. “ Lo aspetto in strada. Poi saliamo in casa. Glielo dico subito di non stringere troppo la mamma ” ha commentato lo zio Gianni, che ha aggiunto: “ Abbiamo tanto pianto e tanto sofferto e ora è giusto gioire un pochino ”. All’arrivo, anche se non lo potranno incontrare, ci sono anche tanti amici del detenuto, assiepati nei pressi della casa materna con i cronisti.

L’incontro avviene grazie al via libera ricevuto da Forti dal Tribunale di sorveglianza di Venezia, “ per motivi umanitari ”. Forti, 65 anni, non vede la madre dal 2008: sarà accompagnato dalla polizia penitenziaria. L’incontro dovrebbe durare circa 4 ore, durante le quali l’uomo non potrà uscire dall’abitazione. Il suo rientro a Montorio è previsto in serata.

Chico Forti è stato condannato all’ergastolo senza condizionale negli Stati Uniti per il misterioso omicidio di Anthony Dale Pike avvenuto a Miami il 15 febbraio 1998: secondo la corte statunitense, Forti avrebbe ucciso l’imprenditore dopo aver cercato di truffarlo. Ma molte ombre esistono su questo giudizio, in primis sull’arma del delitto, che non sarebbe appartenuta a Fortis, ma anche su diversi reperti legati alla scena del crimine, che potrebbero essere stati inconsistenti.

Notizia in aggiornamento