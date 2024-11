Commesse Anas, Verdini jr patteggia 2 anni e 9 mesi

Ascolta ora 00:00 00:00

Tommaso Verdini ha patteggiato 2 anni e 9 mesi di reclusione nel procedimento che lo vedeva coinvolto per presunte irregolarità nell'affidamento di commesse all'Anas, tra cui una di 180 milioni di euro per il risanamento di gallerie. Ad ammettere il patteggiamento è stato il gup di Roma, che ha accordato la conversione in lavori socialmente utili. Lo scorso 28 dicembre, il figlio dell'ex parlamentare era stato consegnato agli arresti domiciliari. È stato ammesso il patteggiamento, a un anno e 9 mesi, anche per un altro indagato, difeso dall'avvocato Mario Antinucci.

In base a quanto emerso dalle indagini, il "sistema" pare ruotasse attorno alla società Inver, alla quale alcuni imprenditori si sarebbero rivolti per ottenere, in cambio di utilità, parte delle commesse. La società si occupa prevalentemente di infrastrutture stradali e gestisce la rete di strade statali e autostrade di interesse nazionale. Nella giornata di oggi è arrivata anche la notiica di chiusura delle indagini per l'ex parlamentare.

Nell'atto di conclusione delle indagini che è stato depositato in udienza, si legge: " Come contropartita della messa a disposizione delle loro funzioni ", alcuni indagati " accettavano la promessa di utilità da parte di Denis Verdini, del figlio e di Fabio Pileri (socio della Inver con Verdini jr) consistite nel loro interventi e raccomandazioni in sedi politiche e istituzionali per la conferma in posizioni apicali di Anas o comunque la ricollocazione in ruoli apicali ben remunerati di organismi di diritto pubblico ".

Denis Verdini risulta indagato in uno stralcio di quella su alcune commesse Anas in cui si ipotizzano i reati, a vario titolo, di corruzione, traffico di influenze illecite e turbativa d'asta. Per il momento non sono state rilasciate dichiarazioni dai legali difensori. In entrambe le indagini l'Anas è considerata parte lesa.