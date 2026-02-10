Leggi il settimanale
Daniela Santanché indagata per un'altra bancarotta dopo il crac di Bioera

Il crac della società del biofood nel dicembre 2024, pochi mesi prima del fallimento della Ki-group. Da qui l'iscrizione della ministra del Turismo nel registro degli indagati per bancarotta

Dopo Ki-Group, il fallimento di Bioera costa una nuova grana alla ministra del Turismo Daniela Santanchè: oggi l'Ansa ha diffuso la notizia che è formalmente indagata a Milano per un'altra ipotesi di bancarotta, ovvero per il crac della spa del gruppo del biofood di cui la senatrice è stata presidente fino al 2021.

Santanché, la procura ribadisce il fallimento per Bioera

A dicembre del 2024 il Tribunale fallimentare di Milano ha aperto la procedura di liquidazione giudiziale, quella che ricalca il

vecchio fallimento, per la società che ha avuto tra gli amministratori l'ex compagno della ministra Canio Giovanni Mazzaro. A giugno dell'anno successivo si è arrivato poi al fallimento per Ki Group.

Articolo in aggiornamento

