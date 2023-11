Davide Ferrerio, l'aggressore fa appello: "Quella ragazza era 'cosa mia', non doveva avvicinarsi"

Quella donna era " cosa mia " e nessuno doveva avvicinarsi. È la frase choc attribuita a Nicolò Passalacqua, il 23enne rom condannato a 20 anni e 4 mesi di reclusione per aver ridotto in fin di vita Davide Ferrerio, il giovane tifoso del Bologna aggredito l'11 agosto 2022 a Crotone per uno scambio di persona. Espressione che ha mandato su tutte le furie la madre del ragazzo bolognese: " La donna non è proprietà di nessuno. Un essere umano non può essere 'cosa' di nessuno ", dice Giusy Orlando. La frase "incriminata" è stata in parte ripresa dal legale dell'imputato, l'avvocato Stefano Iannone, nelle motivazioni difensive dell'appello che si terrà il prossimo 24 gennaio.

La madre di Ferrerio: "La donna non è una proprietà"

L'espressione, più che colorita di Passalacqua, è stata riproposta dal difensore del 23enne per descrivere e motivare l'azione del suo assistito " come un'aggressione - riporta il Corriere.it - che voleva solo percuotere, anche con la forza, il giovane antagonista, facendogli capire che quella ragazza era 'cosa sua' e nessuno doveva avvicinarsi ". Ma secondo Giusy Orlando, quella frase " sarebbe frutto di una subcultura patriarcale e mafiosa, una cultura della violenza e del possesso che viene utilizzata addirittura per difendere chi ha ridotto mio figlio in quello stato ".

Il gip: "Voleva rivendicare il suo possesso su Martina"

La ragazza di cui si parla è Martina Perugino, all'epoca dei fatti minorenne, di cui Passalacqua si era invaghito e per la quale Davide Ferrerio, designato erroneamente come presunto rivale in amore, è stato ridotto in fin di vita. L'attribuzione del possesso da parte dell'imputato sulla giovane viene sottolineato anche dal gip nelle motivazioni della sentenza di condanna: " L’aggravante dei motivi abbietti - scrive il giudice - è avvalorata, infatti, dal voler difendere ciò che è suo, infliggendo una punizione esemplare a colui che aveva cercato un approccio con la ragazza che stava frequentando ".

"Quando mi toccano le mie cose vado in bestia"