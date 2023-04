È attesa per oggi la sentenza nei confronti di Nicolò Passalacqua, il 23enne rom che per uno scambio di persona massacrò di botte, fino a ridurlo in coma, il 21enne bolognese Davide Ferrerio. Al termine della requistoria, nel processo in abbreviato davanti al gup di Crotone Elevezia Cordasco, il pm Pasquale Festa ha chiesto 20 anni di reclusione per l'imputato con l'accusa di tentato omicidio aggravato dai motivi futili e abbietti. La vittima si trova ricoverata in stato vegetativo da quando, la sera dell'11 agosto 2022, finì in coma per le percosse subite.

La richiesta del pm

Nel calcolo della pena il pubblico ministero Pasquale Festa ha chiesto l'applicazione delle aggravanti dei motivi abbietti e futili al reato di tentato omicidio contestato all'imputato. La richiesta a 20 anni di reclusione è già comprensiva dello sconto di un terzo della pena prevista dal rito abbreviato. Prima dell'udienza, cominciata nella tarda mattinata di oggi (venerdì 21 aprile), ci sono stati attimi di grande tensione tra la famiglia di Ferrerio e quella di Passalacqua. Al punto che è stato necessario l'intervento delle forze dell'Ordine per ricondurre i presenti alla calma. In aula, oltre al fratello e i genitori del 21enne bolognese, ci sono il sindaco di Crotone Vincenzo Voce e il delegato della Provincia di Crotone, il consigliere Francesco Sirianni, che si sono costituiti parte civile nel processo a carico del 23enne rom.

Il fratello di Davide: "Sono stato minacciato di morte"

Le tensioni tra le due famiglie sono cominciate ancora prima dell'udienza, all'esterno del tribunale di Crotone. Dagli insulti, riporta l'Ansa, si è giunti alle minacce. " Sono stato minacciato di morte - ha raccontato Alessandro Ferrerio, fratello di Davide - per cui abbiamo chiesto l'intervento di polizia ed anche una scorta perché vorremmo poter tornare a Bologna sani e salvi ". L'avvocato Fabrizio Gallo, che rappresenta il papà di Davide, ha annunciato che gli assistiti formalizzeranno una denuncia per minacce ribadendo la richiesta di ottenere una scorta per tutelare la loro incolumità.

Il pestaggio