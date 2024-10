Ha evaso un milione e mezzo di euro: denunciata la "star" di OnlyFans

Ascolta ora 00:00 00:00

Sui social ostentava macchine di lusso e abiti griffati, ma era stoltamente sconosciuta al fisco. E così anche l'influencer "star" di OnlyFans Madalina Ioana Filip, alias "Madi Giò", una 29enne di origini romene, è caduta nella rete della Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di controllo sui profitti dei digital content creator. Secondo quanto è emerso dagli accertamenti dei finanzieri del comando provinciale di Gallarate, gli omessi ricavi della donna ammonterebbero a circa 1 milione e mezzo di euro negli anni 2021 e 2022.

L'evasione fiscale da un milione e mezzo di euro

L'attività svolta dalle Fiamme Gialle ha avuto inizio con il censimento degli influencer residenti sul territorio, il cui tenore di vita risultava non coerente rispetto alle dichiarazioni fiscali presentate. Proprio da tale analisi è emersa la presenza della nota creatrice di contenuti che, nonostante la grande disponibilità economica esibita sui social, dichiarava al fisco poco più di 50mila euro di ricavi. Pertanto è stata effettuata una richiesta di dati e informazioni alla nota piattaforma di contenuti web per adulti al fine di accertare i reali profitti della 29enne. Dall'indagine è emerso che la giovane non aveva comunicato compensi elargiti per circa 1 milione e mezzo di euro negli anni 2021 e 2022. I proventi erano derivanti per lo più dagli abbonamenti pagati dai follower.

La residenza in Svizzera

Da ulteriori approfondimenti è emerso che, nei primi mesi del 2022, la nota influencer (vanta quasi due milioni di iscritti solo su Instagram) aveva deciso di spostare la propria residenza anagrafica in Svizzera al fine di ottenere una maggiore agevolazione fiscale. Tuttavia, dall'attività di verifica svolta dalle Fiamme Gialle, sono risultati mancanti gli elementi fondanti per registrare una residenza fiscale oltre i confini italiani. Anche perché, come si legge nella nota diffusa dalla Guardia di Finanza, il conto corrente e il dominino web della 29enne risultano insistenti sul territorio italiano.

La denuncia per dichiarazione infedele

Sulla scorta delle irregolarità fiscali rilevate, l'influencer è stata denunciata presso la Procura di Busto Arsizio con l'ipotesi di reato per dichiarazione infedele e sono stati contestati oltre 1 milione e mezzo di euro di Irpef evasa, comprensivo di 360mila euro di tassa etica.

Quest'ultima è un'addizionale Irpef collegata alla produzione di redditi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico. Nel caso della 29enne riguarda i contenuti per adulti diffusi su OnlyFans.