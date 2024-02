"Falsi rimborsi e indennità non dovute". Il generale Vannacci finisce sotto inchiesta

La candidatura alle elezioni europee con la Lega è pressoché certa ed ecco l’indagine. Un tempismo a dir poco particolare per l’inchiesta per truffa e peculato che coinvolge il generale Roberto Vannacci. Tutto è partito dall’ispezione del ministero della Difesa sul periodo in cui ha ricoperto l’incarico di addetto militare in Russia, per la precisione a Mosca, che ha evidenziato “criticità, anomalie e danni erariali” nelle richieste di rimborso effettuate con autocertificazione. Nel mirino della procura militare indennità di servizio per i familiari percepite illecitamente, spese per benefit legate all’auto di servizio non autorizzate, rimborsi per l’organizzazione di cene che in realtà non sarebbero state organizzate.

Il generale Vannacci è stato rappresentante della Difesa in Russia dal 7 febbraio del 2021 al 18 maggio del 2022, quando Mosca decretò l’espulsione di ventiquattro diplomatici ed esperti militari italiani in seguito all’invasione dell’Ucraina. Le verifiche sull’autore de “Il mondo al contrario” hanno riguardato “la gestione amministrativa dell’ultimo quinquennio” attraverso l’esame di documenti contabili, mail, attestazioni di servizio e interrogatori. Dell’inchiesta si parla già diversi mesi, lo stesso Vannacci a dicembre parlò di “porcheria” per aver “dato fastidio a qualcuno” .

Sono tre i capitoli evidenziati dagli ispettori ministeriali, riporta il Corriere della Sera. Il primo è quello delle autocertificazioni: Vannacci ha percepito l’indennità di servizio all’estero - attribuita in base all’effettiva presenza dei familiari a carico nella sede di servizio estera – ma sarebbero emerse delle incongruenze tra le dichiarazioni del militare e i dati riscontrati sui passaporti diplomatici della moglie e delle figlie.

Poi riflettori accesi su feste e cene: riscontrate anomalie nell’elenco delle spese sostenute presentato da Vannacci. Il militare "avrebbe chiesto e ottenuto rimborsi per spese sostenute impropriamente per organizzare eventi conviviali per la ‘Promozione del Paese Italia’ presso ristoranti di Mosca piuttosto che presso la propria abitazione" . A smentirlo il suo successo, il colonnello Vittorio Parrella: oltre ad aver negato di aver partecipato, ha messo in dubbio l’effettiva organizzazione degli eventi.

Infine il possibile danno erariale per l’utilizzo dell’auto di servizio, una Bmw: 9 mila euro spesi senza giustificazione. "Nel luglio del 2018 lo Stato maggiore aveva autorizzato l’alienazione dell’auto entro il 31 ottobre 2018 e comunque al manifestarsi di inefficienze che potevano richiedere onerosi interventi di manutenzione" . Vannacci e il suo predecessore, il generale Alfonso Miro, non avrebbero rispettato le disposizioni: da qui la decisione di affidare il dossier alla Corte dei Conti "per le valutazioni di eventuali profili di responsabilità amministrativa e connesso danno erariale relativo alle spese sostenute" .