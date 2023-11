Florenzi sentito dai pm a Torino: "Ho scommesso sulle roulette ma mai sul calcio"

Un'ora e mezza di interrogatorio davanti ai pm. Solita scena al tribunale Bruno Caccia di Torino, che da settimane sta sentendo calciatori per il cosiddetto "calcioscommesse". Anche Alessandro Florenzi, terzino destro del Milan, è arrivato su un van scuro da un ingresso secondario evitando i giornalisti e le telecamere: è stato sentito in merito all'accusa di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa. Florenzi ha di fatto seguito la stessa linea difensiva di Nicolò Zaniolo, ex compagno di Florenzi alla Roma e oggi all'Aston Villa.

Anche lui ha negato di avere mai scommesso sul calcio, ma solo sulle roulette e altri giochi. Giochi che sarebbero comunque avvenuti su piattaforme illegali. Entrambi sono difesi dagli avvocati Gianluca Tognozzi e Antonio Conte. Ai calciatori è contestata la fattispecie prevista all'art. 4 della legge 401 del 1989. Nell'inchiesta sulle scommesse sui siti illegali sono indagati anche Sandro Tonali e Nicolò Fagioli.