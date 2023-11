Refusi nell'ordinanza "copia-incolla" del giudice: scarcerati spacciatori nigeriani

Ventinove cittadini nigeriani erano stati arrestati lo scorso settembre, con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Ma proprio nei giorni scorsi, dieci di loro sono stati scarcerati dal tribunale del Riesame di Venezia. Il motivo? Stando a quanto riportato oggi dal Giornale di Vicenza, l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che ne disponeva la custodia altro non era che una copia della richiesta cautelare della procura. E i giudici del Riesame l'hanno quindi annullata. Tutto è iniziato circa due mesi fa, quando le forze dell'ordine sgominarono una presunta organizzazione criminale di base a Vicenza, che si era specializzata nel rifornimento della piazza di eroina e cocaina nel capoluogo e in varie zone della provincia veneta. L'associazione a delinquere era organizzata in modo piramidale, con alcuni collaboratori incaricati di reperire e rifornire continuamente la piazza con ingenti quantitativi di droga contenuti in ovuli (che venivano ingeriti per eludere i controlli antidroga).

Secondo quanto ricostruito, gli ovuli erano a quanto sembra segnati con dei numeri per facilitare lo smercio nelle varie aree di spaccio e per facilitare la consegna ai vari spacciatori. I carabinieri avevano inoltre sequestrato 430 grammi di cocaina, 1,6 kg di eroina e denaro contante per una cifra che si aggirava sui 50mila euro. Erano quindi scattate le manette per i principali indiziati, fino alla scarcerazione decretata dai giudici del Riesame. Secondo questi ultimi il provvedimento del gip era "il frutto di un'opera di "taglia e cuci" della richiesta cautelare, come chiaramente evincibile dall'identità linguistica e grafica dei due atti in molteplici passaggi, dall'assenza di parti motivazionali autonomamente redatte dal gip, nonché dalla presenza, nel testo dell'ordinanza, di numerosi refusi". A presentare la domanda di scarcerazione sono stati gli avvocati dei cittadini stranieri finiti in carcere.