“Ha finito di vivere”. Le minacce dell’ex marito ad Adriana Volpe

Nuova tappa del processo per maltrattamenti nei confronti di Roberto Parli, ex marito di Adriana Volpe. Dopo più di dieci anni di matrimonio, i due si sono separati nel giugno del 2021 e la nota showgirl ha querelato l’ex coniuge nell’ottobre dello stesso anno, seguita dalla misura di divieto di avvicinamento disposta nei confronti dell’uomo. Nel corso delle ultime udienze l’ex opinionista del Grande Fratello aveva ripercorso le violenze subite, mentre lunedì è stato il turno di un’amica. “Sei una z…, quando esci ti rovino la vita” , una delle varie frasi riportate dalla donna in aula.

Adriana Volpe e le minacce delle’x Roberto Parli

Come riportato dal Messaggero, la donna ha raccontato con dovizia di particolari il rapporto tra l’amica e l’ex marito Parli: “I rapporti tra loro sono sempre stati molto tranquilli, ma le cose hanno iniziato a cambiare poco prima che lei entrasse nel programma e sono degenerate quando lei era nella casa”. Il riferimento è al Grande Fratello, reality al quale ha partecipato prima da concorrente e poi da opinionista. L’amica ha visto alcune puntate del programma insieme all’imputato, ponendo l’accento sulle sue uscite contro la coniuge: “Sei una p…, quando esci ti rovino” , rivolgendosi al piccolo schermo.

L’amica della showgirl si è anche soffermata sull’abuso di alcol da parte dell’uomo: “Sono andata almeno una decina di volte a casa loro, c'era sempre vino sulla tavola, a volte lui beveva anche una bottiglia da solo e capitava che quando andavamo lì già era alticcio” . Tornando agli insulti, non erano limitati alla durata della puntata ma proseguivano anche nelle chat: Parli analizzava i comportamenti della Volpe, a suo avviso non da madre, all’interno del GF. “ Mi diceva che le avrebbe rovinato la carriera una volta uscita. Io cercavo di calmarlo. La mattina dopo tornava normale” , la sua testimonianza: “Ha finito di vivere, le farò fare una brutta fine, porto via la bambina, non gliela faccio più vedere”.